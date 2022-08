EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : CSIF denuncia el cierre de los quirófanos del hospital de Villarrobledo que "sufre una sobrecarga asistencial crónica durante todo el año"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 03 de agosto de 2022 , 17:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles la suspensión de quirófanos que se está produciendo en el Hospital de Villarrobledo (Albacete) al tener ocupadas las camas hospitalarias de la unidad Despertar con pacientes de medicina interna.



La responsable de Sanidad de CSIF Albacete, Silvia Crusat, ha valorado en un comunicado estos hechos como “claramente preocupantes”.



“Cuando los pacientes son operados, estos pasan a una unidad denominada Despertar, donde están a cargo del servicio de anestesia hasta que se encuentran en condiciones de poder pasar a la Unidad de Hospitalización correspondiente”, ha apuntado Crusat.



Por ello, ha lamentado que el servicio de medicina interna del Hospital de Villarrobledo "sufre una sobrecarga asistencial crónica durante todo el año".



La representante de los trabajadores ha advertido que a esta sobrecarga se suma también el aumento del déficit de profesionales que se ha producido en las últimas semanas, lo que hace "insostenible" la situación, al no poder asumir la plantilla el número de pacientes ingresados en las condiciones de calidad exigibles.



CSIF ha criticado que la Dirección-Gerencia del Hospital está sobrecargando de pacientes la unidad del Despertar, lo que provoca que "muchas cirugías, cuando no todas, deban ser suspendidas puesto que los pacientes al salir del quirófano no tienen cama disponible para su recuperación justo después de ser intervenidos".



Y tampoco, ha apostillado, pueden subir directamente a planta por el riesgo que ello conlleva.