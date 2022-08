Sube el paro en España por primera vez en 14 años, Castilla La Mancha lidera junto a Cataluña la subida del desempleo y Guadalajara aumenta en 253 personas las listas de desempleados

martes 02 de agosto de 2022

El número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de julio en 141.101, tras incrementarse en 2.705 desempleados, lo que supone un ascenso porcentual del 1,95 %, según los datos que este martes ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.



El repunte que se ha concentrado de manera principal en el sector servicios, que suma 2.566 nuevos parados en la región, pero también en la agricultura (314) y la construcción (85).



La Seguridad Social registró a su vez un descenso mensual de 1.541 afiliados en la región, hasta los 764.390 cotizantes, que son 25.785 más que hace un año.



En cuanto a la contratación, en Castilla-La Mancha se formalizaron 76.308 contratos el pasado mes, 4.935 menos que la mensualidad anterior (-6,07 %) y 18.925 menos (-19,87 %) respecto al mismo periodo de hace un año. Del todos ellos, 33.531 fueron indefinidos y 42.777 temporales.



Por provincias



El paro subió en las cinco provincias de la región durante julio. Así, en Albacete el pasado mes acabó con 765 parados más, un aumento del 2,96 % hasta los 26.578 y Ciudad Real cerró con 39.272 parados, al sumar 809 (2,10 %). La provincia de Cuenca acabó el mes anterior con 53 desempleados más (0,52 %) y un total de 10.214 parados y la de Guadalajara aumentó en 253 personas las listas del paro (1,91 %) hasta alcanzar los 13.465. La provincia de Toledo cerró el pasado mes con 825 personas más en paro (1,63 %) y 51.572 desempleados en total.



Por sexo y edad, en Albacete, 9.129 son hombres y 17.449 mujeres. Del total, 1.770 son menores de 25 años, de los que 863 son hombres y 907 mujeres. En la provincia de Ciudad Real, hay 13.602 hombres en paro y 25.670 mujeres, mientras que en el sector de jóvenes el total suma 2.852, con un reparto de 1.397 hombres y 1.455 mujeres.



De otro lado, del total de parados de la provincia de Cuenca, 3.973 son hombres y 6.241 mujeres, de los cuales 726 aún no han cumplido los 25 años. En este caso, hay 392 hombres y 334 mujeres. De los desempleados que hay en Guadalajara al término del pasado mes, 5.030 son hombres y 8.435 mujeres. El reparto de los 917 parados menores de 25 años es de 477 hombres y 440 mujeres.



En la provincia de Toledo, hay 18.250 hombres y 33.322 mujeres desempleadas. Entre los jóvenes menores de 25 años, hay un total de 3.408 parados de los que 1.773 son hombres y 1.635 mujeres.



Datos nacionales.-



Finalmente, la crisis económica generada por la guerra de Ucrania ha llegado al mercado laboral español. A nivel nacional, el paro sube en julio por primera vez en 14 años. No lo hacía desde 2008. Además, la creación de empleo se estanca. Es más: si los datos no se depuran y se desestacionalizan, los afiliados a la Seguridad Social incluso bajan.



Concretamente, la Seguridad Social perdió 7.366 afiliados en términos medios en julio, el primer descenso para este mes de la serie que arranca en 2001, mientras que el paro también cambió de tendencia y aumentó en 3.230 personas.



Por comunidades autónomas, lideran las subidas del desempleo Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En cambio, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias son las regiones donde, en cifras absolutas, más se redujo el desempleo durante el mes de julio.



En términos de afiliación, los datos son más negativos de lo que esperaba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se han destruido 7.366 puestos de trabajo.