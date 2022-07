Núñez aboga por cumplir el Pacto Regional por el Agua, bajar los impuestos al campo castellanonanchego y garantizar una PAC justa

viernes 29 de julio de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha insistido hoy en la necesidad de bajar impuestos para compensar la alta inflación en nuestro campo, garantizar el agua para nuestros agricultores y cumplir el Pacto Regional por el Agua que se firmó hace año y medio y que aún no se ha implementado, así como garantizar una PAC justa para nuestra tierra, y hacerlo con una clara simplificación burocrática “reduciendo papeleo” y agilizando las ayudas.



Así se ha pronunciado Núñez, en Las Pedroñeras, (Cuenca), en la inauguración de la XLVIII Feria Internacional del Ajo, donde ha asegurado que es “urgente” que Page se “atreva” a llevar a Sánchez el Pacto Regional por el Agua. “Es momento de que salga del cajón del Palacio de Fuensalida”.



“No hay que acobardarse” ante Sánchez y que no hay que tener ningún “temor” a defender el agua en Moncloa.



En este sentido, ha recordado que a día de hoy hay un pacto que “protege” los intereses de nuestra región y que Page tiene que tener la “valentía” de llevarlo a Moncloa y planteárselo a Sánchez. “Si no lo va a hacer, si se va a acobardar ante Sánchez como ya ha hecho con otras cuestiones, iré yo y el PP-CLM para defender el agua para Castilla-La Mancha ante Sánchez y ante quien haga falta”, ha indicado.



De esta manera, ha insistido en que el Pacto Regional por el Agua hay que cumplirlo, ya que, “sin agua no hay ajos, no hay ganadería, no hay agricultura, y no hay futuro”.



“Es necesario que reclamemos el agua para nuestra tierra, puesto que el Pacto Regional por el Agua cuenta con una hoja de ruta muy marcada que firmamos la gran mayoría de los castellanomanchegos y hay que exigir que se cumple a nivel nacional exigiendo a Sánchez que respete la voluntad de Castilla-La Mancha”, ha apuntado.



Así mismo, ha asegurado que hace más de año y medio que se firmó el Pacto Regional por el Agua en el que participaron 50 entidades de la región y que es “momento” de que ese Pacto salga del cajón y llegue a Moncloa.



Además, ha recalcado que hay que garantizar una PAC justa que garantice la renta de nuestro campo, ya que “si no hay una renta que pueda hacer viable la agricultura y la ganadería, será difícil que el campo castellanomanchego tenga viabilidad”.



“Sin agua no hay ajos, sin agua no hay hortofrutícolas, no hay vino, no hay ganadería, ni agricultura, y sin agua, no hay vida”.



Además de esto, ha recordado el gran problema que supone para el campo castellanomanchego la alta inflación, ya que, hoy hemos conocido que de nuevo el IPC vuelve a subir, y, todo hace pensar que podríamos estar por encima de 13 por ciento, siendo la más alta de toda España.



Por ello, Núñez ve fundamental que se pongan en marcha, -de manera inmediata-, bajadas de impuestos para compensar la alta inflación. Por ello, ha vuelto a reclamar una bajada generalizada de impuestos para todos los sectores y para el sector agroalimentario, ya que, la subida de los precios genera un problema muy serio para el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Castilla-La Mancha.



“Bajar los impuestos de manera urgente es una necesidad que puede permitir compensar la alta inflación y el Gobierno de Page y de Sánchez tendrían que tener esa sensibilidad para bajar impuestos de manera extraordinaria, de manera excepcional”.



“Creo firmemente en la importancia del sector agrícola y ganadero de Castilla-La Mancha, creo en nuestros agricultores y ganaderos, y, como creo en ellos, y apuesto por ellos, pondré en marcha todas las medidas que necesitan para que este sector sea puntero, sea referente y tenga unas buenas condiciones laborales para generar empleo, riqueza y de oportunidades”, ha concluido.