Sale a licitación las obras de ampliación del IES de Cabanillas del Campo y la reforma del colegio El Doncel, en la capital

viernes 29 de julio de 2022 , 13:15h

En ambos casos los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses una vez se adjudiquen las obras y se llevarán a cabo con la menor interferencia posible en el desarrollo del curso, aprovechado las horas no lectivas para aquellas tareas que puedan afectar al desarrollo de las clases.



El Gobierno regional ha sacado a licitación los trabajos de ampliación y mejora de dos centros educativos de la provincia de Guadalajara, en concreto el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ana María Matute, en Cabanillas del Campo, y el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Doncel, en la capital.



Las obras de ampliación del IES de Cabanillas del Campo tienen un importe de adjudicación superior al millón de euros y supondrán la ampliación del centro mediante la construcción de un edificio anexo, dentro del recinto del instituto. La obra se llevará a cabo para atender la creciente demanda de las enseñanzas que oferta el centro, principalmente para dar cabida a la Formación Profesional de la familia de enseñanzas deportivas que ya se imparten en este instituto.



El plazo para presentar ofertas finaliza el día 10 de agosto y una vez se adjudiquen los trabajos deberán ejecutarse en seis meses.



La obra consistirá en la construcción de un edificio adosado a dos de los laterales del pabellón deportivo, distribuido en dos plantas y dotará al instituto de 530 metros cuadrados útiles más de los que dispone en la actualidad. El nuevo inmueble contará con cuatro aulas, baños, espacio polivalente de usos múltiples y un porche en su exterior.



En cuanto a las obras que se van a licitar para reformar el colegio El Doncel, en la capital, supondrán la adecuación de los espacios interiores y exteriores del colegio. El presupuesto para estos trabajos asciende a 686.142 euros y el plazo para presentar ofertas para su ejecución permanecerá abierto hasta el 15 de agosto.



Así, está previsto que se cambie a tecnología LED todo el edificio, se sustituyan ventanas, se reformen barandillas, se pinten zonas comunes, se realicen trabajos de nueva distribución de aulas para obtener un aula de usos múltiples, así como un local de enfermería. Se adaptará un aseo accesible en la plata baja, así como un cuarto de vestuarios para empleados junto a la cocina donde se revisará la instalación eléctrica. Se eliminarán filtraciones y se renovarán cubiertas. Gran parte de estos trabajos se van a llevar a cabo en horas no lectivas, para no interrumpir la actividad docente una vez se haya iniciado el próximo curso.



En el exterior del inmueble se realizarán también trabajos de pintura, drenaje perimetral, renovación de barandillas de escaleras, reparación de porche de acceso o construcción de areneros, ente otros.



El delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes ha destacado que “desde el Gobierno regional seguimos realizando importantes inversiones en los centros educativos de la provincia, en algunos casos, como en Cabanillas del Campo, poniendo a disposición del alumnado nuevos edificios que permitan ampliar la oferta formativa y en otros renovando y adecuado los espacios existentes para dotar a nuestros colegios de una mayor confortabilidad y asegurar una serie de condiciones que faciliten que la docencia se pueda impartir con la mayor calidad”.



El responsable provincial de Educación ha señalado que los “trabajos se llevarán a cabo con la menor interferencia posible en el desarrollo del curso, aprovechado las horas no lectivas para aquellas tareas que puedan afectar al desarrollo de las clases”.