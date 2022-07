6.000 hectáreas afectadas y mil desalojados por 6 incendios activos en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 26 de julio de 2022 , 12:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha informado de la situación de los incendios que afectan a la Comunidad Autónoma a última hora de la tarde noche del lunes al martes, enumerando los seis focos activos a lo largo de todo el territorio —cuatro en Ciudad Real, uno en Toledo y otro más en la provincia de Guadalajara— en los que trabajan más de 600 efectivos.



En declaraciones a los medios desde el puesto de mando puesto en marcha en Los Cortijos (Ciudad Real) para atajar uno de esos focos, cercano a Malagón, Escudero ha indicado que el incendio de las Lagunas de Ruidera, originado sobre las 15.30 horas, evoluciona de manera favorable, con 9 desalojados por vivienda afectada pero sin tener que lamentar daños humanos. En total, afecta a 300 hectáreas.



El fuego declarado a las 14.30 en Saceruela (Ciudad Real) suma 400 hectáreas afectadas y ahora toca “esperar cómo evoluciona” en las próximas horas, si bien no ha afectado a urbanizaciones.



Por su parte, el incendio forestal en Fuente del Fresno, originado a las 20.00 horas, evoluciona bien; mientras que las llamas originadas en Malagón es “el que más preocupa” dentro de la provincia de Ciudad Real, con 2.500 hectáreas afectadas a última hora del lunes.



Un fuego en el que se actúa por el flanco izquierdo y la parte trasera, además del flanco delantero, ubicada ahora mismo en la carretera que une Malagón con Los Cortijos pasando por Los Ballesteros.



“Estamos trabajando con todo el dispositivo, no ha llegado a la carretera y el objetivo que nos marcamos es trabajar toda la noche para perimetrarlo a la altura del arroyo”, ha informado Escudero.



El núcleo de población más cercano no ha tenido que ser desalojado, pero sigue siendo el fuego que “preocupa más” y en el que se volcarán la mayoría de los efectivos.



El incendio de Guadalajara, originado en Cerezo de Mohernando, afecta también a 2.500 hectáreas, con mil personas de Espinosa de Henares desalojadas y albergadas en el polideportivo de Jadraque; mientras que otra gran parte de Copernal está pasando la noche en Hita.



“Afrontamos estos incendios con casi 600 personas y casi 140 medios, un centenar aéreos, con ayuda de medios de otras comunidades autónomas como Extremadura” —para el fuego de Saceruela—, ha indicado.



También la Unidad Militar de Emergencias se ha sumado a los trabajos de extinción en el fuego de Humanes, que ha sido declarado de nivel 2.



Con este balance, Escudero ha querido enviar su agradecimiento “a todas las personas que trabajan en incendios forestales”. “Aquí, sin duda, los protagonistas son ellos, nuestros dispositivo regional y agentes medioambientales junto al resto de personal de Geacam”, ha ensalzado.