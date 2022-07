Castilla-La Mancha, entre las comunidades con más infracciones por exceso de velocidad

martes 12 de julio de 2022

Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas, junto a La Rioja y a Aragón, con más infracciones por exceso de velocidad al volante, según un estudio de la Fundación Linea Directa y la Universidad de Valencia, que indica que casi la mitad de los españoles admite que sobrepasa los límites.



De acuerdo con los datos de este estudio, el 43 por ciento de los españoles reconoce que sobrepasa los límites permitidos de velocidad al volante, un tipo de infracción que supone uno de cada cuatro accidentes mortales en la última década.



Cerca de un millón de conductores admite haber sobrepasado los 200 kilómetros por hora en vías interurbanas y más de dos millones reconocen haber superado los 100 kilómetros por hora dentro de la ciudad. El 46 por ciento dice haberlo hecho "por despiste", mientras que el 11 por ciento considera que los límites "no son realistas".



El informe ‘Velocidad, la lacra silenciosa. El exceso de velocidad en los accidentes mortales en España (2011-2020)’, presentado este martes, es el resultado de 1.700 encuestas a españoles, que fueron preguntados por su forma de conducir, sus percepciones sobre los límites de velocidad y la mortalidad en la carretera.



Pese a los excesos al volante que constata, el estudio expone que el 94 por ciento de los conductores no conocen los límites de velocidad en carretera establecidos por la ley. El resultado: 3,5 millones de españoles podrían haber cometido un delito contra la seguridad del tráfico sin saberlo.



En la última década, los excesos de velocidad han tenido como consecuencia más de 100.000 siniestros –10.000 al año– que causaron casi 150.000 víctimas, de las cuales 4.452 fallecieron, según el estudio.



Con el objetivo de reducir estas cifras a la mitad para 2030, la ONU recomienda reducir en 20 kilómetros por hora los límites en las vías interurbanas, que calculan que rebajaría un 70 por ciento los accidentes y salvaría la vida de 659 personas al año en este tipo de carreteras.



Sobrepasar los límites legales, incide el informe, multiplica el riesgo de que el conductor muera en caso de accidente. Pese a ello, casi el 40 por ciento de los encuestados se muestran a favor de aumentar la velocidad en la carretera y un millón de ellos los eliminaría por completo.



En cuanto a las sanciones por sobrepasar la velocidad, el 70 por ciento de los españoles no cree que su finalidad única sea velar por la seguridad vial y 1,7 millones se muestran a favor de eliminar las penalizaciones.



La media nacional de infractores es del 7 por ciento. La mayoría de ellos se encuentran en Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón, mientras que las comunidad autónomas más respetuosas con los límites de velocidad son Canarias, Murcia y Baleares.



La directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, ha concluido que la seguridad vial en España "ha mejorado mucho si miramos 10 o 20 años atrás", pues "somos conductores más seguros", y que para ello ha sido más útil concienciación que la represión.



Por ello, ha apostado por la vía de la sensibilización para recorrer "lo mucho que queda por delante" y conseguir que los conductores reduzcan la velocidad y respeten las normas "de forma natural".