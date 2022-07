Merino resalta que Page y su consejero de Agricultura llevan 7 años engañando a los agricultores del Alto Guadiana con la regulación de 1.600 pozos

jueves 07 de julio de 2022 , 07:42h

La portavoz de los populares en las Cortes Regionales , Lola Merino, resalta que “Page y su consejero de Agricultura llevan 7 años engañando a los agricultores con la regularización de los 1.600 pozos de explotaciones agrarias prioritarias del Alto Guadiana, cuando la realidad es que no han regularizado ninguno “.



“Siete años mintiendo malintencionada y reiteradamente, sin sonrojarse, con numerosos e interminables anuncios prometiendo a los agricultores, ganaderos y regantes con titulares grandilocuentes y es todo mentira”, denuncia Merino, y mientras tanto persiguiendo a los agricultores con inspecciones, multas y sanciones millonarias , recortándoles el agua y criminalizándoles como nunca antes se había visto en la historia de CLM”.



Para corroborar esta afirmación, Lola Merino pide a Page y al consejero que recuerden todos los anuncios hechos públicos por ambos a lo largo de los últimos 7 años sobre la regulación de los 1.600 expedientes de pozos del Alto Guadiana, preguntando “si no les da vergüenza engañar tanto, con tantas mentiras y durante tanto tiempo a tantos agricultores y ganaderos a los que llevan tomando el pelo y faltando al respeto de manera tan descarada”.



“Esto es el socialismo en Castilla-La Macha, ha manifestado la portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, el mismo socialismo que el de España, mentirosos compulsivos como Pedro Sánchez, que engañan y traicionan a nuestros agricultores y ganaderos, que nos sueltan el mitin de que el agua es vida y matan y ahogan a nuestros agricultores sin regularizar ni un solo pozo en 7 años y friéndoles a multas y con persecuciones”.



Lola Merino ha lamentado que ” mientras que nuestros agricultores y ganaderos son los que generan empleo y fijan población de verdad, los socialistas que gobiernan en Castilla-La Mancha son los que les fríen a impuestos y les asfixian sin haber tomado ni una sola medida para paliar los altos costes de producción. Los mismos que solo piensan en recaudar y colocar a sus amiguetes duplicando el número altos cargos que nos cuestan 15 millones de euros al año al bolsillo de lo castellanomanchegos, inventando chiringuitos como el comisionado de la despoblación, la fundación Impulsa, la Agencia del Agua, el IRIAF y en tantos chiringuitos sectarios y partidistas creados solo para colocar a sus amiguetes y pagados con el dinero de los agricultores y los castellanomanchegos”.



“Este es el socialismo de Castilla-La Mancha, subraya la portavoz de los populares en las Cortes Regionales, el que no ha traído ni un hm3 de agua ni para los pozos, ni para el abastecimiento humano, ni para la agricultura, ni para la ganadería ni para la industria agroalimentaria”.



Además, Merino ha recordado “ que ha pasado ya un trimestre sin que Page haya solicitado la tan anunciada reunión a Pedro Sánchez para regularizar los pozos de explotaciones prioritarias”.



La portavoz del PP en el Parlamente regional añade, “ que a todo esto hay que sumar que el Gobierno de Page no ha cumplido ni un solo punto del Pacto Regional por Agua en Castilla-La Mancha, un pacto, recuerda, firmado por todos los interlocutores que tienen mucho que decir en materia hídrica y que Page tiene guardado en un cajón para no incomodar a su jefe Pedro Sánchez”.



“Page ha hecho de la mentira el eje de su programa político electoral de 7 años de gobierno”, concluye Lola Merino.