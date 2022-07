Podemos pide a Page que comparezca en las Cortes “por seguir el juego” del PP y los nacionalistas contra del modelo hogar de residencias

miércoles 06 de julio de 2022 , 10:50h

Podemos CLM ha presentado una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para la comparecencia urgente del Presidente Emiliano García-Page y la Consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano para dar explicaciones “serias, sin excusas ni balones fuera” del voto contrario de Castilla-La Mancha al modelo de residencias que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, que encabeza Ione Belarra. Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad autónoma con un gobierno socialista que ha votado en contra del modelo hogar de residencias, alineándose junto a las comunidades del PP y las presididas por nacionalistas vascos y catalanes. La formación morada le ha preguntado a Page “por qué sigue el juego de la derecha y de los nacionalismos que dice aborrecer”, en lugar de “dar un paso al frente y alzar la voz por el bienestar de las personas mayores de nuestra región”.



La formación morada le ha pedido revisar su posición y que suscriba el nuevo acuerdo del Consejo Sectorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia para que “los y las mayores de Castilla-La Mancha puedan tener”, según Podemos, “la misma calidad en el servicio de dependencia y los mismos derechos que en el resto de comunidades autónomas que han aprobado el Plan.



Podemos CLM valora que este acuerdo “es una oportunidad de oro para Castilla-La Mancha”, y asegura que generaría empleo en los pueblos, contribuiría a asentar población y que “las personas mayores puedan estar atendidas y en sus viviendas, con su gente, sin necesidad de dejar todo y marcharse a una residencia”.



El partido recuerda, asimismo, que “llevamos 15 años sin que en Castilla-La Mancha se haya abierto un solo centro público”, razón por la que, indican, “Page ha dado por buena la vía de las privatizaciones y los conciertos que puso en marcha el gobierno del PP de Cospedal en lugar de coger las riendas y apostar por los servicios públicos”. La formación morada dice entender el rechazo del ‘lobby’ al modelo hogar, porque “se les acaba el chollo”, pero en cambio “no entendemos que el de Page sea el único gobierno socialista de España que no antepone el bienestar de nuestras personas mayores al negocio”.



José Luis García Gascón le ha afeado al gobierno regional que se instale “en defensa del ‘lobby’ de los fondos buitre frente a la necesaria mejora y humanización del cuidado de nuestros mayores”. El coordinador regional de la formación dice estar “seguro” de que “quienes defienden el modelo caduco de Page, a la hora de la verdad, preferirían un centro que brindara más privacidad, atención personalizada y más humana, a la hora de llevar a un ser querido con dependencia”. Por lo tanto, Podemos CLM anima al gobierno regional a “priorizar las mejoras de los servicios sociales frente a la defensa, por ejemplo, del aumento del gasto militar desde Castilla-La Mancha, como ha defendido Emiliano García-Page en los últimos días”.



Gascón ha incidido en que el modelo que impulsa la ministra de Podemos Ione Belarra desde el Ministerio de Derechos Sociales “se basa en el apoyo y los cuidados, frente al modelo habitualmente masificado asistencial, que se ha quedado obsoleto y a menudo es ineficaz, sobre todo en lo que a cuidado y bienestar emocional se refiere”. El coordinador regional, además, ha dicho que Page debería “abandonar la palabrería y tomarse de una vez los temas importantes en serio”, porque “lo que está en juego no es una frase graciosa y ocurrente sino la mejora de las condiciones de vida de miles de personas dependientes de Castilla-La Mancha”. .



“La financiación se duplica en 2023”



Podemos CLM ha explicado que aunque la cantidad que Castilla-La Mancha va a recibir en concepto de nivel mínimo de financiación depende de las personas atendidas en esta comunidad y, por lo tanto, no se conocerá la cuantía exacta hasta principios de 2023, ha señalado en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales que “podemos decir que en lo que al nivel acordado se refiere, la financiación que va a recibir CLM se duplica, pasando de 16 a 32 millones”. En este sentido, el partido considera “muy bueno para nuestra región y una oportunidad perdida por Page” el acuerdo sobre acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales.



Otro de los puntos que el nuevo modelo trata de corregir, tal y como argumenta Podemos, es la “precarización laboral” que en la actualidad “sufren muchas trabajadoras y trabajadores de residencias, cuyo esfuerzo y carga de trabajo es proporcionalmente muy superior al salario percibido”. Podemos CLM ha vuelto a recordar que ocho grandes grupos, controlados por fondos de inversión internacional radicados en paraísos fiscales, “controlan la mayor parte de la gestión”. Asimismo, Gascón ha reiterado a Page la petición de que ponga en marcha la PNL que Podemos CLM presentó el 11 de julio de 2021 en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que se instaba a la Junta a primar la gestión directa y descartar fórmulas de gestión indirecta o colaboración público-privada, aumentando la oferta pública de plazas en los municipios de la región y abriendo los centros que actualmente se encuentran clausurados, particularmente, la residencia de mayores del Hospitalito del Rey en Toledo.



“La masificación contribuye al aumento de casos de COVID-19”



Desde Podemos CLM se han referido al aumento de casos de COVID-19 en las residencias de Castilla-La Mancha, que han obligado al ejecutivo regional a endurecer las medidas para frenar la escalada de 124 residencias con brotes activos a fecha de 28 de junio, así como un 58,8% más de casos en los 14 días previos. Para la formación morada, “el modelo asistencial de residencias está masificado por regla general en nuestra región y la masificación contribuye al aumento de casos de COVID-19, un extremo que con toda probabilidad no admitirá el gobierno de Page”.



Con el nuevo modelo aprobado, Podemos CLM remarca, entre otros aspectos, la mejora de la ratio de profesionales de atención directa o la adecuación del tamaño de los centros, ahora más reducido. La formación señala que se incorporan las unidades de convivencia “para crear ambientes más hogareños, en los que se podrán prestar apoyos más flexibles e individualizados a cada uno de los residentes” y se garantiza la figura del enlace para la coordinación con el Sistema Nacional de Salud. Las nuevas residencias, asimismo, deberán contar obligatoriamente con un mínimo de un 65% de plazas en habitaciones individuales con el fin de garantizar la privacidad.