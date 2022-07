El Defensor del Pueblo da la razón al PP de Jirueque por la falta de transparencia del alcalde socialista

miércoles 06 de julio de 2022

El portavoz del Partido Popular de Jirueque, Aitor Pérez, ha denunciado “la absoluta falta de transparencia y malas artes” del equipo de Gobierno socialista del municipio encabezado por el alcalde, Luis Barahona, que está demostrando en el asunto de los expedientes administrativos relativos a las propiedades municipales conocidas como La Dehesa, tierras agrícolas que arrienda el Consistorio a agricultores de la zona.



Pérez ha recurrido al Defensor del Pueblo, que le ha dado la razón y cuenta con dos sentencias favorables con fallos definitivos. Una de ellas, de diciembre de 2021, dictaba que en un plazo de tres meses el Ayuntamiento debería facilitar esta documentación, “plazo que ha expirado, han pasado seis meses, y todavía seguimos esperando”. La otra sentencia es relativa a una denuncia del concejal del PP porque las citaciones llegaban tarde y no pudo asistir a las comisiones y pleno, a la que la Justicia ha dictado la anulación de los acuerdos de ese pleno.



Pese a las sentencias, el primer edil sigue negándose a facilitar esta documentación por lo que Pérez ha avanzado que va a solicitar la ejecución de la sentencia.



El portavoz popular ha apuntado que desde que comenzara la legislatura ha solicitado en multitud de ocasiones al alcalde socialista la documentación relativa a La Dehesa y le ha sido denegada ofreciendo “excusas injustificables”.



Una de los pretextos esgrimidos por el alcalde socialista para no facilitar esta documentación es que el anterior equipo destruyó la información relativa a los arrendamientos de estas tierras de propiedad municipal. Una afirmación que “es completamente falsa”, y en el caso de no disponer de esa documentación en el Ayuntamiento, el alcalde podría pedirla a la Diputación solicitando esos expedientes o en la propia APAG. Por lo tanto, Pérez ha asegurado que “es evidente que no quiere, ni tiene intención de dar ese paso”.



Pero para más inri, lo que el PP está solicitando son los contratos que se han llevado sobre estas tierras en los últimos tres años, que es cuando comienza a gobernar el actual alcalde, “y esta negativa nos hace pensar que no se ha ajustado a los trámites legales a la hora de arrendar estas tierras”.



Además, Pérez ha apuntado que resulta curioso que después de dos años de denuncias, y tres de legislatura, “justo ahora salga publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el 28 de junio, el concurso de arrendamiento de estas fincas”.



A su juicio, la forma de proceder del alcalde y su constante negativa a facilitar el expediente que alberga toda la documentación relativa a los arrendamientos de estos tres últimos años, “demuestra que los socialistas han adjudicado las tierras sin la existencia de contratos, por lo tanto de manera ilícita”, y por esta razón “no quieren dar la información” al edil popular.



Por todo lo anteriormente expuesto, Pérez ha aseverado que dará todos los pasos necesarios para que se esclarezca esta situación y reprocha al alcalde socialista “su absoluta falta de transparencia”, ha concluido.