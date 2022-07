Yunquera de Henares se despide de unas multitudinarias fiestas de San Pedro

lunes 04 de julio de 2022 , 12:10h

Yunquera de Henares vivía el pasado fin de semana unas multitudinarias fiestas de San Pedro, en las que vecinos y visitantes de la localidad campiñera disfrutaron de un intenso programa.



Sin lugar a dudas, el principal protagonista de los festejos fue el concierto de Camela de la noche del sábado. Más de 3.000 personas pudieron comprobar, en la plaza Miguel de Cervantes, que Dioni y Mari Ángeles siguen en plena forma tras más de 25 años de carrera.



Y si hablamos de música, no hay que olvidar el gran anuncio que tuvo lugar durante el vermú de ese mismo día. ‘Caleidoscopio Music Festival’ se convertirá, el próximo 24 de junio de 2023, en el único festival de música de la provincia de Guadalajara, con grandes artistas del panorama nacional que se irán anunciando próximamente.



Por su parte, las dos verbenas y sus posteriores discotecas móviles llenaron el Palacio de los Mendoza en las noches del viernes y del sábado.



Eventos taurinos



En el apartado taurino, destacó el Concurso Nacional de Recortadores del viernes, en el que los toreros a cuerpo limpio estuvieron a un gran nivel. La victoria, compartida, fue para Use Sacristán y César Grasa. Digna de mención fue también la actuación de los yunqueranos ‘Tiki’, Héctor y Julio ‘Chaquetitas’, estos dos últimos en la exhibición de jóvenes promesas.



Por otro lado, la Plaza de Toros de ‘Las Traviesas’ acogía en la tarde del domingo una novillada picada para Lavado, Carla Otero y Javier Poley, este último debutando con picadores. Tanto Lavado como Poley abrieron la puerta grande, con dos y tres trofeos respectivamente.



En otro orden, los dos encierros urbanos de la tarde del sábado y la mañana del domingo congregaron a cientos de personas en el recorrido de la avenida de Málaga.



El programa se completo con otros actos como el encierro infantil con carretores, organizado por la Peña Taurina El Quite, o la concentración Motera, de la mano del Club Motocross Yunquera.

“Hemos vuelto a disfrutar”



El alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, hacía un extraordinario balance de “unas fiestas en las que hemos vuelto a disfrutar como antes, con actos de todo tipo en los que no hemos tenido que preocuparnos de otra cosa que no fuera pasarlo bien”.



Destacando la alta afluencia de público en todos los festejos, el primer edil agradecía “a la Comisión de Fiestas, la Guardia Civil, los voluntarios de Protección Civil, los trabajadores municipales y demás personas implicadas el gran trabajo realizado para que todo haya salido así de bien”.