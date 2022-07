La temperatura mínima este lunes en Sigüenza será de 16°C y la máxima podría alcanzar los 32°C, el cielo estará despejado, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Ambiente soleado y cielos despejados con 21ºC de mínima y 35ºC de máxima este lunes en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este lunes es de 21ºC de mínima y 35ºC de máxima con un 3% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 17 km/h y de dirección suroeste

lunes 04 de julio de 2022 , 07:03h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en las sierras del tercio oriental, donde no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional, que podría ser localmente fuerte.



Temperaturas mínimas con ligeros descensos en la mitad occidental y sin cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en el tercio suroriental. Viento flojo de componente sur, más intenso por la tarde, con algún intervalo fuerte asociado a las posibles tormentas.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 37ºC en Albacete, 21 y 36 en Ciudad Real, 18 y 35ºC en Cuenca, 21 y 35ºC en Guadalajara y entre 22 y 37ºC en Toledo.



Siete provincias de España estarán este lunes en riesgo amarillo por temperaturas máximas, oleaje y tormenta, en una jornada en la que predominarán los cielos despejados en la mayoría del país, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Las altas temperaturas pondrán a Valencia, Lérida, Albacete, Mallorca, Menorca y Zaragoza en riesgo amarillo por valores cercanos a los 38ºC, que se producirán en las horas centrales del día.



Por el contrario, en Navarra, concretamente en el Pirineo navarro, las tormentas propiciarán que la región esté en riesgo amarillo y no se descarta que haya granizo, en las primeras horas de este lunes. Asimismo, los fuertes vientos del noreste de fuerza 7, dejarán a La Coruña en riesgo por oleaje durante toda la jornada.



Por lo general, según la predicción de la AEMET, en el norte de Galicia, área cantábrica, alto Ebro y mitad oeste de Pirineos, se espera abundante nubosidad, con algunos chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes.



En el resto de la Península, los cielos serán poco nubosos al principio, salvo intervalos nubosos matinales en el oeste de Andalucía y en los litorales del sureste peninsular. A lo largo de la jornada, es probable que haya nubosidad de evolución diurna en el resto de la mitad norte peninsular, así como en las sierras del sureste, con posibilidad de algunos chubascos y tormentas, ya de carácter más débil.



Mientras tanto, tanto en Baleares, como en Canarias, los cielos serán poco nubosos, excepto en el norte de las Islas Canarias, donde no se descarta alguna precipitación débil. También en esta jornada, la AEMET advierte de la posible calima que tendrá lugar en Baleares, sureste peninsular y Melilla.



En relación con las temperaturas máximas, los valores descenderán en zonas del extremo norte peninsular, y subirán en el suroeste de Andalucía y medianías de Canarias. Con pocos cambios el resto. Los vientos serán del noreste en Galicia y Cantábrico, mientras que el tipo norte predominará en la meseta norte y Canarias, con intervalos fuertes en el litoral de Galicia.