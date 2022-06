“Un nuevo curso académico más, la consejera obtiene un suspenso global por su nefasta gestión al frente del sistema educativo en CLM”

miércoles 29 de junio de 2022 , 17:39h

La vicesecretaria de Participación del PP-CLM, Beatriz Jiménez, ha advertido hoy que, tras finalizar el curso académico, la consejera de Educación ha vuelto a obtener un “suspenso global” al frente de su gestión.



Así se ha pronunciado Jiménez, quien ha señalado que los resultados del curso han sido nefastos y vergonzosos, como se evidencia en aspectos como la inoperancia legislativa, el fracaso de las pruebas de la EVAU, el incumplimiento en las promesas y compromisos asumidos por su consejería, la desorganización e improvisación en las pruebas de acceso al Cuerpo de Maestros, el fracaso en la formación del profesorado en digitalización, el olvido nuevamente a la escuela rural y la desatención a los centros ubicados en zonas deprimidas.



En este sentido ha lamentado que la inoperancia legislativa de esta consejera queda patente ante la paralización de la legislación en materia educativa, ya que durante este curso no se ha publicado normativa relevante.



Así mismo, ha detallado que el decreto 8/2022, se publicó en febrero a pesar de su importancia para la evaluación del alumnado y aún no se han regulado los decretos de currículo para la implantación de la LOMLOE para el curso escolar 2022/23, ¿A qué está esperando Ana Rosa para su publicación, quizá a iniciar otro curso escolar inundado por la improvisación y desorganización a la que tiene acostumbrados a la comunidad educativa de Castilla la Mancha?



Además de esto, ha señalado que los resultados obtenidos en la EVAU han sido muy bajos y esto se debe a la dificultad que han presentado alguna de las pruebas, por tanto Sra. Consejera es usted la responsable de este nuevo atropello a un prueba de acceso a la universidad ya que legislativamente así queda demostrado, pues estas pruebas se regulan por la Orden 81/2017, de 28 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crea y regula la constitución de la Comisión Coordinadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en Castilla-La Mancha, así como el desarrollo de dicha evaluación. La citada orden está firmada por el Consejero de Educación, Cultura y Deportes.



Por otra parte, ha recordado a la consejera de Educación el incumplimiento en las promesas y compromisos asumidos por su Consejería, como pueden ser entre otros la inoperancia legislativa ante la nueva Ley de Educación, la bajada de ratios prometida en 2020, la recuperación del docente de apoyo a Educación Infantil, el abandono a la escuela rural, su fracaso ante la digitalización o la bajada de horario lectivo para docentes. Le recordamos que el profesorado de Castilla La Mancha es el que peores condiciones laborales sufre de toda España.



Así mismo, ha lamentado la desorganización e improvisación en las pruebas de acceso al Cuerpo de Maestros la cual es manifiesta, ya que se ha asignado a la especialidad de Educación Infantil en Toledo y la de Educación Primaria en Cuenca.



¿Usted no era consciente de la cantidad de opositores que, por ejemplo, la mañana del examen en Cuenca no encontraban un servicio de taxi, o tuvieron problemas para alojarse? Estas ciudades se han visto desbordadas al tener que acoger a un número elevado de opositores.



¿Cuándo ustedes organizan las oposiciones, Sra. Consejera, no tienen en cuenta a los miles de opositores que han trabajado duro durante años para llegar a examinarse y encontrarse con algo tan sencillo como no tener un hotel para poder descansar la noche anterior al examen? Ustedes no cuidan la educación, como tampoco velan por los docentes.



Además de esto, ha recordado el fracaso en la formación del profesorado en digitalización, que ha sido un fiasco en todos los sentidos: los cursos no han capacitado para la aplicación de las TIC, por lo contrario, se han limitado a demandar al profesorado la elaboración de trabajos para subirlos a una plataforma, los docentes han aprendido por iniciativa propia.



“Nuevamente, desde el PP, aplaudimos a nuestros profesores/as de CLM por ser autodidactas y aprender por iniciativa propia y un suspenso rotundo para usted y su Consejería. Doña Rosa Ana”.



También, ha lamentado que vuelven a malgastar los recursos económicos procedentes de la Unión Europea, como ya nos tienen acostumbrados, sustituyendo, por ejemplo, equipos en buen estado por otros similares.



El olvido nuevamente a la escuela rural ha quedado manifiesto, ya que esta escuela carece de una regulación específica, actualizada y adaptada a sus características y necesidades. A pesar de que los centros rurales de Castilla La Mancha son numerosos, usted los tiene totalmente abandonados, Sra Consejera. Estos centros se merecen un impulso que canalice su potencial y proporcione oportunidades a su comunidad educativa.



¿Y qué podría decirme sobre la desatención a los centros ubicados en zonas deprimidas?, los mismos sufren el estigma de la desatención administrativa que no se ha preocupado de incentivar a los docentes destinados en las mismas y que tampoco ha dotado de medios para este sector del alumnado , con escasos recursos y posibilidades familiares de promoción social y cultural, con un alto índice de abandono y fracaso escolar, el cual ustedes solucionan permitiendo pasar de curso con suspensos en Secundaria y otorgar los Títulos de Bachillerato, aunque se tenga alguna asignatura pendiente.



Ante este cúmulo de realidades deplorables, el PP de CLM, fiel a sus responsabilidades y trayectorias, reclama un cambio radical en materia de educación y exige a la Sra. Consejera que no permanezca en la torre de marfil de su despacho y cumpla las responsabilidades que le han sido encomendadas.



Desde el Partido Popular de Castilla la Mancha se aboga por un currículo sólido, estable, articulado, sensato, consensuado, pedagógico y formativo, muy diferente a lo que Page y la Consejera nos tienen acostumbrados, debido que a al Sr. Page y a la Sra. Consejera, no les importa la educación, como no les importa Castilla La Mancha ni los castellanomanchegos. Ya que sencillamente, ellos han perdido la educación, la cabeza y la coherencia.