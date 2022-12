Los sindicatos de Sanidad de Castilla La Mancha denuncian "presiones" para no secundar la huelga de dos horas

jueves 15 de diciembre de 2022

Los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han secundado "de manera mayoritaria" según los sindicatos, la huelga convocada para este jueves y han participado "masivamente" en las concentraciones que se han realizado a las puertas de todos los centros dependientes del Servicio de Salud, para volver a exigir el reconocimiento de la carrera profesional.



En un comunicado conjunto, los siete sindicatos con representación en la Mesa Sectorial --Satse, CESM, CSIF, Usicam, USAE, CCOO y UGT) han convocado huelga y concentraciones simultáneas a las puertas de todos los centros dependientes del Sescam en Especializada, en Primaria, en los dependientes de la Gerencia de Coordinación o Inspección y en los de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitaria.



"Pasa el tiempo y sigue sin negociarse un acuerdo que permita reanudar ya las convocatorias de carrera profesional en el Sescam", han explicado, considerando que es algo "que merecen la totalidad de profesionales del Sescam y que ya reconocen el resto de servicios de salud, todos, menos el castellanomanchego".



Los sindicatos han recordado que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2023, actualmente en trámite parlamentario y cuyas enmiendas se han debatido esta misma semana, no incluye partida presupuestaria suficiente para garantizar la reanudación de este derecho" y en las memorias adjuntas figura expresamente que durante el ejercicio 2023 no se procederá a reconocimiento de nuevos grados de carrera profesional por su vía ordinaria.



Han señalado que en octubre de 2021, el Sescam se comprometió a alcanzar un acuerdo riguroso, equilibrado y viable con la correspondiente dotación presupuestaria para el año 2023, pero desde el 8 de marzo de 2022, cuando se celebró la última reunión donde se planteaba el inicio de la carrera profesional por su vía ordinaria en 2027, nada saben.



Hoy nuevamente y en esta ocasión en todos los centros de forma simultánea los profesionales del Sescam han pedido de forma unánime que se reanude el reconocimiento de nuevos grados de carrera y esperan que se atienda su petición y que de una vez por todas se sienten a negociar el acuerdo con los representantes de los trabajadores.



"Son los máximos responsables del Gobierno y la Administración regional los que tiene que mover ficha ahora, tienen un compromiso con sus propios trabajadores, y esperan que no se vea frustrado después de tantos anuncios", han destacado.



Los sindicatos han comentado que en determinados centros no han sido nombrados los servicios mínimos "y se ha entorpecido claramente" el derecho a la huelga de los profesionales del Sescam. "Tenemos claro que están muy cansados de escuchar las quejas de los profesionales del servicio de salud, pero no se va a parar hasta conseguirlo", han apuntado.



APOYOS



El secretario general de UGT en la región Luis Manuel Monforte, ha acompañado a los trabajadores que se han concentrado frente al Hospital Universitario de Toledo, considerando que esta es "una reivindicación tan justa como es el que recuperen parte de su salario".



"Exigimos al Gobierno regional la recuperación de la carrera profesional; que no es nada más que parte del sueldo que el Gobierno de María Dolores de Cospedal les arrebató injustamente durante su mandato", ha precisado, recordando "esos tiempos de pandemia, cuando salíamos a los balcones a aplaudir la labor de los profesionales sanitarios" porque "eso hoy se tiene que traducir en la recuperación de ese salario".



Según ha indicado el sindicato en nota de prensa, Monforte ha señalado que "hoy estamos en un paro parcial de dos horas, pero si no hay una negociación clara o un avance por parte del Gobierno, este será el punto de partida de grandes movilizaciones".



Por su parte, la responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Toledo, Inés Pedreño, ha querido denunciar públicamente los impedimentos que ha puesto la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo para que los trabajadores que así lo decidiesen pudiesen concentrarse.



También ha acudido a este acto en Toledo el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y coordinador autonómico de la formación morada, José Luis Gascón, quien ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page que abandone su "obsesión" por Cataluña y se centre resolver los "graves problemas" de la sanidad pública de la región, ya que "esto es lo que a la ciudadanía castellanomanchega le afecta y le importa de verdad".



En este sentido, ha informado Podemos en un comunicado, Gascón le ha recordado a Page que "es presidente de una región que se llama Castilla-La Mancha y tiene al personal de la sanidad pública manifestándose y en huelga, por su mala gestión, mientras trata de desviar la atención hacia debates de otros territorios como Cataluña".



Sobre la recuperación de la carrera profesional ha pedido que "Page actúe de inmediato y abandone las promesas largamente incumplidas" pues estas condiciones producen "desaliento" y "provocan que las y los profesionales no quieran quedarse en la sanidad pública regional para marcharse a otras comunidades donde se les trate mejor y se reconozca su trabajo".



El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, y la responsable de Acción Externa y Movimientos Sociales de IU en la región, Olga Ávalos, han participado igualmente en la concentración convocada por todos los sindicatos en el Hospital Universitario de Toledo, considerando necesario reconocer la labor de los profesionales del sector, ha informado IU en nota de prensa.



"Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no tiene reconocimiento de la carrera profesional", ha destacado Crespo, que ha indicado que la labor del sector sanitario "está siendo infravalorada por una administración pública incapaz de dar respuesta a sus reclamaciones", apuntando que estas peticiones son una "cuestión muy obvia" y que "siete sindicatos no pueden estar equivocados".



Ávalos ha denunciado la actitud de la Gerencia con aquellos sanitarios que han querido unirse al acto. "Les han dicho a los trabajadores que, si no apoyaban la huelga, no podían bajar a apoyar el paro". "El gobierno de García Page es el que dice que Castilla-La Mancha es un Estado de Derecho, pero esto nos parece inadmisible", ha añadido.