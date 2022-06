El PP exige a Page que dignifique el trabajo del personal del servicio de Ayuda a Domicilio de Castilla-La Mancha

miércoles 29 de junio de 2022 , 12:15h

El vicesecretario de Política Social del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha exigido al Gobierno regional y a su presidente, Emiliano García-Page, que “dignifique el trabajo del personal que presta un servicio esencial como es la Ayuda a Domicilio, aumentando su aportación a unos convenios que todavía siguen sufragando, desde el inicio del año, los ayuntamientos de toda la región, al igual que a los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria”.



El vicesecretario de Política Social del PP-CLM ha señalado que estos profesionales prestan un servicio absolutamente imprescindible, teniendo que priorizar los ayuntamientos su financiación por encima de otras necesidades que se tienen que posponer por la irresponsabilidad del Gobierno regional.



Para Martín-Buro, la aprobación en el Consejo de Gobierno de ayer de lo que el Gobierno regional anuncia “como el acuerdo más importante para la Ayuda a Domicilio”, lo que esconde es un nuevo “fuego de artificio más al que nos tiene acostumbrados el binomio Page-Sánchez, puesto que, cubierto la primera mitad del ejercicio anual, resulta imposible poder hacer operativo unos convenios que han estado prácticamente paralizados durante éste año. Si existiera una voluntad real de dignificar el Servicio de Ayuda a Domicilio y a los profesionales que lo prestan, actualizarían su aportación económica al coste de la hora de la Ayuda a Domicilio”.



El vicesecretario del PP regional ha recordado que la última regulación sobre los convenios de colaboración con las Entidades Locales y otras Entidades de Derecho Público para la prestación de los servicios de ayuda a domicilio, data del 29 de agosto de 2014. A efectos de determinar la aportación de la Junta de Comunidades, se toma como referencia un coste de 12,40 euros/hora para la atención en periodo lunes-sábado y de 16,49 euros/hora para la atención en domingos o festivos, de los que la Administración autonómica aportara 9,41 euros por cada hora de atención en periodo lunes-sábado y 12,52 euros para la hora de atención en domingos o festivos.



Desde entonces, siete años y medio, de los que siete corresponden al Gobierno de Emiliano García-Page y el PSOE, no se ha modificado la regulación ni las condiciones de prestación de este servicio, obligando a los ayuntamientos, de todo signo político, a asumir, no solo una competencia, sino también unos costes que, en muchas ocasiones no pueden aportar, o aportan restándolo a otras competencias que sí tienen obligación de prestar por ley, y que debería asumir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



El pasado jueves 20 de enero, el Grupo Popular en las Cortes regionales presentó una Propuesta de Resolución en materia de Ayuda a Domicilio que, entre otras cuestiones, exigía al Gobierno regional, que es quien tiene la competencia en esta materia, actualizara la aportación económica al coste de la hora de Ayuda a Domicilio. “Como ustedes pueden deducir, en un Gobierno absolutamente insensible, la propuesta del Partido Popular fue rechazada”, ha afirmado Martín-Buro.



“Es necesario y urgente garantizar la cobertura y calidad de un servicio que se ha convertido en uno de los más importantes y demandados en nuestra región y, consecuentemente, aumentar la financiación de los costes por parte de la Administración que tiene las competencias, el Gobierno de Castilla-La Mancha, dignificando un trabajo cuya importancia se ha manifestado, aún más si cabe, durante la pandemia de la Covid19”, ha incidido.



Un ejemplo de los más cercanos de que cuando existe voluntad y se cree en el Servicio, se puede, lo tenemos en la vecina Andalucía en la que la Junta, con fecha de vigencia de 1 de enero de 2021, pasó de asumir un coste de 13 euros/hora, imperturbable la última década, a los 14,60 euros/hora. Una subida del 12,3 por ciento, que ha repercutido en más de 30.000 trabajadores del sector. Mientras, la Consejería de Castilla-La Mancha, sigue anunciando la llegada de un nuevo Decreto que lleva años incluido en el apartado inagotable de “publicidad engañosa”.



“El Partido Popular de Castilla-La Mancha, bajo el liderazgo del presidente Paco Núñez, seguirá exigiendo proceder a la inmediata y urgente actualización de la normativa relativa a los convenios de colaboración con las entidades locales y otras entidades de derecho público para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio, teniendo en cuenta que los costes de referencia están por debajo de los costes reales del Servicio de Ayuda a Domicilio, devolviendo la dignidad profesional y el reconocimiento a un colectivo que, en todo momento y de modo particular en pandemia, se ha demostrado un recurso absolutamente esencial y fuente de mantenimiento y fijación de población en el mundo rural. A pesar del desprecio de Page y su gobierno, han sido y son profesionales esenciales”, ha destacado Martín-Buro.