Castilla-La Mancha detecta el primer caso de cólera autóctono en España desde 1979

miércoles 22 de junio de 2022 , 16:14h

Castilla-La Mancha ha detectado el que sería el primer caso de cólera autóctono en España desde 1979. Se trata de una menor madrileña que ha contraído la enfermedad después de consumir agua del grifo en una finca de la provincia de Toledo.



Tras tener conocimiento del contagio, las autoridades regionales han precintado la finca para aclarar el origen de la contaminación y los posibles nuevos casos que puedan aparecer vinculados a ella. En cuanto a la joven, desde el gobierno autonómico han informado que fue hospitalizada y ya ha recibido el alta, sin que sea un caso grave.



Tal y como ha avanzando El País, este sería el primer caso de cólera autóctono registrado en España en 43 años, una enfermedad que ya estaba erradicada. “No se trata de un caso grave, a pesar de lo cual se ha procedido al cierre de la finca hasta asegurar que no existen más riesgos para la población”, ha señalado un portavoz de la Junta.



or su parte, la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, Elena Andradas, ha confirmado en su intervención en la VIII Jornada sobre vigilancia de la salud pública, que “se ha producido un caso de cólera diagnosticado en la Comunidad de Madrid, que se comunica no solo al Ministerio de Sanidad sino a la administración territorial correspondiente con la intervención de los inspectores de salud pública para evitar, cancelar la actividad en esa finca concreta donde había una actividad detectada a partir de la investigación epidemiológica”.



Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional han confirmado que fue el Instituto Carlos III el que contactó días atrás con los servicios sanitarios autonómicos alertando de que la paciente, ingresada en otra comunidad autónoma, daba positivo en cólera tras hacerle una analítica.



El cólera es una enfermedad intestinal aguda y grave causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, como consecuencia del contacto directo o indirecto con heces o vómitos de personas infectadas. La bacteria, una vez en el intestino, genera una toxina que induce diarrea repentina, indolora, acuosa, y muy abundante y frecuente, acompañada de vómitos. La aparición de los síntomas tras la ingestión de alimentos o agua contaminados puede tardar entre 12 horas y 5 días.