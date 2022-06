La Liga Nacional de Fuerza 2022 arranca este sábado en Guadalajara con el Torneo Preliminar

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de junio de 2022 , 13:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Este sábado, 25 de junio, comienza la Liga Nacional de Fuerza 2022 con el Torneo Preliminar y lo hace en nuestra ciudad, concretamente en las inmediaciones del Polideportivo David Santamaría, a las 11.30 horas.



El concejal de Deportes, Evaristo Olcina, el organizador de esta Liga, Emilio Marquiegui; Pedro Cordón, tercer atleta más fuerte de España; y el director general de Deportes, Juan Flores, presentaron los detalles del torneo, así como la nutrida actividad deportiva de los próximos días en la ciudad.



El concejal de Deportes, Evaristo Olcina, destacó que, en este Torneo, “por primera vez en España se va a transportar un yugo homologado de 500 kilos sobre los hombros a lo largo de 20 metros y quien realice el mejor tiempo conseguirá el récord de España”.



El organizador de esta Liga, Emilio Marquiegui, subrayó que “a estos atletas se les exige mucho, un gran entrenamiento y dedicación” y apostilló que “desde 2008 intentamos encontrar al atleta más fuerte de España”.



Por su parte, el tercer clasificado de la LNF 2021, Pedro Cordón, explicó que la exigencia de este deporte es extrema y que “tenemos que alquilar un garaje o nave industrial para poder entrenar. En mi caso, cuatro horas los lunes, martes, miércoles descanso, jueves y viernes”. Además, animó a asistir el sábado a disfrutar de la competición porque “gusta a mayores y a pequeños”.



El Torneo



Los tres atletas más fuertes de España, el campeón de nuestro país, Roberto Rodríguez, el subcampeón Juan Ferrer y el tercer clasificado de la LNF 2021 Pedro Cordón, intentarán establecer un récord de España de Arrastre de Yugo, por primera vez en España con 500 kg, a lo largo de 15 metros.



Además, para otras 5 pruebas de este Torneo hay ya 12 atletas inscritos, mezcla de veteranos y debutantes, procedentes de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Aragón, etc.



En su caso, las pruebas disputadas serán cinco diferentes: Arrastre de Camión: el atleta arrastrará de pie con ayuda de una cuerda un camión de 10 T a lo largo de 20 metros, en un tiempo inferior a 90 segundos. Una segunda categoría: Levantamientos diversos: levantarán una mancuerna de 50 kg con un brazo en tres ocasiones y posteriormente un cilindro de 100 kg el mayor número de repeticiones, en un tiempo no superior a 90 segundos. Tercera prueba: Paseo del Granjero: recorrerán 20 metros con dos artefactos de 130 kg cada uno en cada mano, en un tiempo inferior a 90 segundos. Cuarta: Transporte de Yugo: trasladarán un Yugo de 340 kg por encima de los hombros a lo largo de 20 metros en un tiempo máximo de 90 segundos. Y quinta y última prueba: paseo del Pato: transportarán durante 20 metros con ambas manos un artefacto de 160 kg en un tiempo inferior a 90 segundos.



Otras actividades deportivas



A continuación, el director general de Deportes, Juan Flores, adelantó los torneos más inminentes en el calendario deportivo de la ciudad. Este sábado, 25, de 18:00-23:00, en la Ciudad de la Raqueta, se disputará el IX Torneo Padelfem, un trofeo de carácter exclusivamente femenino que reunirá a 60 deportistas.



El domingo, 26, de 09.00 a 14.30, la Ciudad de la Raqueta acogerá también el II Challenger de Pádel 'Ciudad de Guadalajara', el torneo de clausura de la liga regular organizada por Grand Pádel.

“Tenemos mucha actividad y muy buena”, aseveró. No en vano este mismo fin de semana ha estado presente la Selección Española Absoluta y Junior de Vóley y la Selección Junior de Balonmano, que han estado entrenando. Entre el 27 y 30 de junio, en Fuente de la Niña, entrenará la Selección Española de Rugby.