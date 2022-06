Núñez anuncia iniciativas en las cinco Diputaciones Provinciales en defensa de la agricultura, la ganadería y de la industria agroalimentaria de CLM

martes 14 de junio de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado hoy que los Grupos Populares de las cinco Diputaciones Provinciales van a presentar iniciativas en defensa de la agricultura, de la ganadería y del sector agroalimentario para que los socialistas se posicionen a favor del campo castellanomanchego.



Así se ha pronunciado Núñez, tras reunirse con los portavoces populares de las cinco Diputaciones Provinciales, donde ha recalcado que el PP-CLM está “muy orgulloso del campo castellanomanchego” y que es un “firme defensor” de cada uno de los agricultores, los ganaderos y de las industrias agroalimentarias que potencian e incentivan el mundo rural.



En este sentido, ha lamentado que hoy, el “socialismo de Page y de Sánchez” han abandonado como nunca al campo y se han atrevido a “atacar” a los agricultores y los ganaderos desde sus Gobiernos. “Sánchez ha atacado de manera indiscriminada al campo y Page se ha negado a condenar esos ataques”.



De esta manera, ha avanzado que las cinco Diputaciones Provinciales se van a coordinar para defender aspectos fundamentales como una PAC justa (para que no haya ni un solo euro de recorte), que se cumpla el Pacto Regional por el Agua (firmado hace un año y medio y que sigue guardado en el cajón del Palacio de Fuensalida porque Page “no ha tenido el valor de llevarlo a Moncloa), y para exigir que se bajen los impuestos para compensar fiscalmente la alta inflación.



“Cómo es posible que el Gobierno de Page haya sido incapaz en año y medio de elevar a la Presidencia del Gobierno el Pacto Regional por el Agua después de alcanzar una posición conjunta e histórica en defensa de la política hídrica”, ha preguntado Núñez.



Además, ha recordado la necesidad de una bajada generalizada de impuestos ante una inflación que se sitúa en el 10,6 por ciento en Castilla-La Mancha y que está afectando a las rentas más humildes.



“Vamos a solicitar a las diputaciones que se comprometan con esta tierra para que podamos bajar el IRPF al conjunto de los castellanomanchegos y eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, ha indicado.



También, el PP-CLM va a exigir al Gobierno de Page una simplificación clara de la burocracia para reducir las cargas administrativas del campo, ya que, se está devolviendo la mitad de las ayudas que llegan de Europa porque los requisitos para acceder a ellas son “cuantiosos”.



Por ello, el presidente del PP-CLM ha anunciado que el Partido Popular va a recorrer el campo castellanomanchego, -con sus 51 diputados provinciales-, durante el próximo mes y medio, para visitar cientos de explotaciones agrícolas y ganaderas y empresas agroalimentarias y escuchar así a los agricultores y ganaderos de nuestra región.



“Nuestro campo no se merece un Gobierno que no crea en él, ni los agricultores y ganaderos se merecen un presidente que dé la espalad al campo”, se merece un Gobierno que les apoye, les impulse, les respalde y defienda su PAC, defienda el agua, baje los impuestos y simplifique la carga burocrática”, ha concluido Núñez.