Núñez insta a Page a que de manera "urgente" vaya a Moncloa y entregue el Pacto Regional por el Agua y, avisa: "Si él no es capaz, iré yo a defender los intereses de mi tierra"

domingo 12 de junio de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado hoy a Page a que, de manera urgente, vaya a Moncloa para decirle a Sánchez que nuestra región tiene un Pacto Regional por el Agua firmado por todos los agentes hídricos. Y, “si él no es capaz de hacerlo, iré yo a defender los intereses de mi tierra”, ha avisado.



Así se ha pronunciado Núñez, en Picón (Ciudad Real), en la clausura del acto organizado por el PP-CLM `Agricultura, la esencia de Castilla-La Mancha´, donde ha pedido a Page que vaya a Moncloa a entregar el Pacto Regional por el Agua en el que se garantiza que las explotaciones agrícolas y ganaderas tengan el agua necesaria para garantizar la viabilidad del campo castellanomanchego.



“Si Page no es capaz de exponer el Pacto Regional por el agua iré yo, porque miedo a Sánchez y a defender a mi tierra no tengo ninguno”, ha advertido.



En este sentido, ha recordado que hace más de dos años propuso a Page crear una Mesa Regional por el agua en la que participaran todos los agentes hídricos de la región, “una propuesta valiente”, que se hizo con la intención de blindar la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica para cuando se abra la mesa de negociación del Plan Hidrológico Nacional.



Por eso, Núñez ha asegurado que no tendrá “ninguna duda” a la hora de defender el agua para los agricultores y ganaderos de la región y que va a mantener un discurso firme de que hay que garantizar que la cuenca cedente tenga sus necesidades hídricas cubiertas,



Así mismo, ha recordado que este Plan Regional por el Agua recogía todas las medidas necesidades para priorizar la cuenca cedente, pero que el “grave problema” es que este acuerdo sigue “metido en el cajón de Page, ya que no ha sido capaz de ir exponerlo a Sánchez.



Núñez ha insistido en que no quiere saltarse la autoridad de nadie, pero que, “si él no va a Moncloa a exponerlo y a decirle a Sánchez que Castilla-La Mancha tiene una posición fija y que necesitamos agua para el desarrollo de la agricultura y ganadería, voy a ir yo”.



Además, ha anunciado que, a partir de mañana, el PP-CLM va a trabajar con las cinco diputaciones provinciales para visitar a agricultores y ganaderos anónimos y recoger sus testimonios. “Lo haremos de manera conjunta con los cinco grupos populares para unir fuerzas en defensa del campo, la apuesta por una bajada de impuestos y para que no haya ni un solo euro de recorte en la PAC”.



También, el presidente del PP-CLM ha recordado que el 18 por ciento del PIB de esta tierra procede de la agricultura y de la ganadería, ya que somos una región eminentemente agrícola y “estamos orgullosos de serlo”.



Sin embargo, el campo castellanomanchego se enfrenta a varios problemas que hay que resolver de manera urgente como son los costes de producción, la PAC y el agua.



Así, ha lamentado que nuestra región ha vuelto a ser la comunidad más inflacionista de toda España, con un 10,6 por ciento, y “lejos de resolver este problema, Page se niega a debatir en las Cortes Regionales sobre el modelo fiscal que necesita Castilla-La Mancha”.



También, ha denunciado los constantes ataques que recibe el campo castellanomanchego por parte de los Gobiernos socialistas, en este caso del ministro Garzón, que dijo que no había que consumir carne española porque era de “mala calidad, y Page, en lugar de reprobar estas palabras, votó en contra de la propuesta del PP-CLM.



“Page se negó, con su voto, a que Castilla-La Mancha reprobase la actitud de Garzón y prefirió ponerse al lado de Sánchez en vez de ponerse al lado de la ganadería de nuestra tierra”, ha indicado.



Núñez ha insistido en que el socialismo “no cree en la gente del campo”, ya que, “no cree en el mérito, el esfuerzo y la capacidad”, y, por eso, no cree en aquellos que trabajan mucho, que pelean de manera permanente y que se esfuerza y lucha cada día para sacar adelante sus explotaciones”.



“Todo lo que significa esfuerzo y dedicación al socialismo le molesta”, ha advertido.



Por eso, ha calificado como “drama” el hecho de que Castilla-La Mancha lleve gobernada más de 40 años por el PSOE, ya que, “nunca ha querido ayudar al campo ni darle el lugar que se merece”.



“Si esta región cree y apoya firmemente a la gente del campo, llegaremos a donde queramos llegar como comunidad”, y Castilla-La Mancha va a ser lo que quiera ser y llegara tan lejos como quiera porque tiene capital humano, creemos en nuestra gente y hay miles de personas en cada pueblo que se levanta cada día para levantar la persiana de su negocio y arrancar el motor para trabajar por esta tierra, lo que pasa es que tiene un Gobierno le castiga constantemente.