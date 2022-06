El PP denuncia la indignante inacción, la pasividad y la política de brazos caídos del “monaguillo” Page ante la subida de los costes de producción que ahoga a nuestro campo

jueves 09 de junio de 2022 , 19:13h

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado la “indignantes inacción, la pasividad, y la política de brazos caídos del “monaguillo” Page ante la subida de los costes de producción agrícola y ganaderos, una insoportable y desorbitada subida de precios que ha provocado una situación que ahoga y asfixia a nuestros agricultores y ganaderos y ante la que el Gobierno de Page sigue sin hacer nada”.



Así lo ha afirmado en el Pleno de las Cortes durante el Debate General sobre la incidencia de la subida de los costes de producción en el sector agrícola y ganadero y las medidas a adoptar en Castilla-La Mancha , donde ha manifestado que “ los agricultores y ganaderos están sufriendo la mayor subida histórica de la luz, los combustibles, el pienso, los fertilizantes, las semillas, los fitosanitarios o los costes laborales y ya no pueden seguir trabajando a pérdidas durante más tiempo “, advirtiendo además, “que la indiferencia del Gobierno de Page y su falta de empatía y de sensibilidad está obligando, sobre todo a los ganaderos, a tomar medidas drásticas “, señalando, “ que algunos ya han abandonado la actividad y que solo en la provincia de Ciudad Real más de 20.000 animales sanos y jóvenes han acabado sacrificados en el matadero en los últimos meses porque a los ganaderos no les llega el bolsillo para alimentarlos “.



Merino ha calificado de “doloroso tener un Presidente ausente en Castilla-La Mancha, que no entiende de campo, que no pisa la tierra y a un consejero de Agricultura que se pasa los días cantando los dineros de la PAC, un dinero de la PAC, ha recordado, que no es del PSOE ni de este gobierno, es de nuestros agricultores y ganaderos y cuya gestión es responsabilidad del Gobierno de CLM”.



Ante esta alarmante situación en la que se encuentra el sector primario en la región, la portavoz del GPP ha presentado un Plan de Choque con ayudas directas para los agricultores y ganaderos elaborado por PP-CLM “tras haber escuchado a ganaderos, cooperativas y organizaciones agrarias , que recoge varias medidas que se pueden aprobar para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos para que sus explotaciones sean rentables y viables, porque dinero hay, tanto europeo como propio, 700 millones que ya han llegado a la consejería de fondos de recuperación, Next Generation y fondos covid europeos , y más que quedan por llegar y si no de fondos propios de la Junta”, ha subrayado la portavoz del Grupo Popular.



“Pero si Page no quisiera destinar ni un solo céntimo de euros de la Junta para ayudar a los agricultores y ganaderos, el PP-CLM propone otras medidas que no cuestan dinero y que solo dependen de la voluntad y el compromiso de Page con el sector”, ha señalado Lola Merino, como son bajar los impuestos, eliminar las tasas que dependen de la consejería de Agricultura, eliminar el Impuesto de Patrimonio y el Sucesiones , derogar definitivamente el impuesto del agua y bajar el 25% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en ámbito rural”.



La propuesta del PP-CLM también recoge el cumplimiento de la Ley de la doble tarifa y la doble potencia eléctrica para agricultores y ganaderos aprobada por el gobierno del PP en 2018 y que Sánchez ha incumplido, la puesta en marcha del Observatorio de Precios de Castilla-La Mancha y el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria.



El PP-CLM también recoge en su Plan de Choque para el sector agro-ganadero de la región, “utilizar bien y con sentido común los fondos del Programa de Desarrollo Rural abandonando el sectarismo”.