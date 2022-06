Carnicero: “La incapacidad de Rojo para gestionar provoca que los contratos de obras y equipamiento queden desiertos”

jueves 09 de junio de 2022

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, se ha preguntado “qué está haciendo el alcalde de la ciudad, máximo responsable del Ayuntamiento, para que los contratos de obras, equipamientos y vestuarios, entre otros, se le estén quedando desiertos”. Carnicero no entiende cómo a la licitación de la remodelación de la calle Miguel Fluiters ha quedado también desierta y lamenta el “ridículo que está haciendo el señor Alberto Rojo porque es incapaz siquiera de firmar contratos”.



Además, en este caso, se trata de una obra que “va con financiación europea y la negligencia del señor Rojo vuelve a poner en peligro los fondos europeos”. Esta situación no es la primera vez que se da: “ahí tenemos el Mercado de Abastos financiado con fondos europeos que sigue abandonado”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular. “Qué tipo de proyecto se ha sacado a licitación, qué ridículo más espantoso hemos hecho a nivel nacional cuando muchos ayuntamientos están haciendo revisiones de precios y están sacando licitaciones, y el Ayuntamiento de Guadalajara es incapaz”, ha dicho Jaime Carnicero en rueda de prensa en la misma calle Miguel Fluiters, acompañado del concejal Armengol Engonga.



“Los responsables municipales tienen que estar al frente de los expedientes administrativos para garantizar su viabilidad y su éxito; eso es un signo de cuándo realmente estás preocupado por la ciudad de Guadalajara y no por cuestiones de partido, o por lo que te manden desde Toledo”, ha reprochado Jaime Carnicero pidiendo a Rojo que “si quiere actuar en esta calle, que empiece por el principio: reunirse con los comerciantes y vecinos, consensuar el proyecto, y después que actualice los precios, que hay mecanismos incluso aprobados a través de Real Decreto para actualizar precios de materiales, que lo están haciendo todos los ayuntamientos”.



Y es que, que los contratos se queden desiertos está siendo una tónica general de la “gestión” de Alberto Rojo al frente del Ayuntamiento: “tenemos ejemplos en los diferentes puestos de hostelería que querían montar en la plaza del Mercado de Abastos, el que quisieron sacar en el Bulevar Alto Tajo, en los terrenos al lado de los Juzgados, en la Plaza Mayor… hasta el equipamiento deportivo, que se dividía por lotes, muchos quedaron desiertos, otro lote de los vestuarios de los funcionarios de los servicios municipales, etcétera”. Desde el Grupo Popular se preguntan “qué pasa cuándo se están quedando tantos concursos desiertos, cuando antes no había ni un solo problema, por no hablar de la operación asfalto que, a día de hoy, ni siquiera se ha licitado la de este año; con lo cual como ya dijimos no tendremos operación asfalto en verano”, ha añadido el portavoz municipal. “Fíjense que hemos sido responsables de obras durante muchísimos años, y jamás una obra se nos ha quedado desierta”, ha apuntado achacando esta situación a “una ausencia total y absoluta de gestión y de proyecto de ciudad que le corresponde al máximo responsable: el alcalde”.



“Estamos a punto de finalizar el tercer año de mandato, y parece que el señor Rojo no aprende, no sabe lo que significa ser alcalde de la ciudad de Guadalajara que tiene que estar al frente de la institución, al frente de los servicios municipales, de los proyectos.. y no está al frente porque realmente no tiene proyecto y la situación le supera”, ha finalizado Carnicero.