El PP de Azuqueca alerta del peligro de los solares invadidos de maleza y exige al Gobierno municipal que tome medidas urgentes para su limpieza

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de junio de 2022 , 06:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A pesar del peligro extremo de incendios, la vegetación y la maleza invade muchos de los solares que se reparten por todo el municipio de Azuqueca, y todo ello a pesar de que el pasado 1 de junio terminaba el plazo dado por el Ayuntamiento para que los propietarios de las parcelas procedieran a la limpieza de las mismas.



La situación se repite como el año pasado, y como el pasado año, desde el Grupo Popular sus concejales vuelven a exigir que desde el Ayuntamiento se tomen las medidas necesarias para que se cumpla la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que define como “falta grave” este tipo de acciones y establece un régimen de sanciones por el “incumplimiento reiterado” de la obligación de mantener limpios estos espacios.



En este sentido, la portavoz del PP, Aure Hormaechea, recuerda que el año pasado, el Ayuntamiento tuvo que proceder a la limpieza de algunos solares por la vía de ejecución forzosa, adjudicando a una empresa esos trabajos por los que tuvo que pagar casi 6.000 euros, “un dinero que salió del bolsillo de los azudenses y que a día de hoy no sabemos si el alcalde ya ha reclamado y cobrado de los infractores”.



Es algo sobre lo que los concejales del Grupo Popular pedirán toda la información. De momento, lo que sí saben es que varios de los solares que el Ayuntamiento tuvo que limpiar, un año después están en las mismas condiciones, es decir, que los propietarios han vuelto a incumplir la Ordenanza municipal que les obliga a acondicionarlas antes del 1 de junio, y hay un elevado número de parcelas llenas de maleza y otros residuos que convierten esos solares en un peligroso foco de incendios y de insalubridad por la presencia de roedores e insectos. Hormaechea critica al Gobierno municipal por no hacer un seguimiento exhaustivo de la situación de los solares, muchos ubicados en el casco urbano de Azuqueca, rodeados de viviendas.



“Los responsables municipales no pueden permitir que año tras año llegue la temporada de verano con los solares en unas condiciones lamentables. Sólo hay que darse una vuelta por Azuqueca para comprobar la situación y el peligro que supone decenas de parcelas en las que los cardos y otras hierbas superan los dos metros de altura”, asegura la portavoz popular, que cree que “la acción de los responsables municipales no puede limitarse a informar a los afectados. No basta con enviar una carta a más de 200 propietarios de parcelas pidiendo que desbrocen sus terrenos y retiren la vegetación seca, hay que hacer cumplir la normativa en tiempo y forma, y sancionar a quien no lo haga”.



Desde el PP, su portavoz asegura que “han sido muchos los vecinos que nos han transmitido su malestar por la existencia de solares abandonados, sin su correspondiente limpieza, y la peligrosidad que encierran de fuegos, plagas de insectos, ratas, etc”.