El PP reclama a Page que apoye la propuesta del PP-CLM para la creación de una auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 07 de junio de 2022 , 18:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular defenderá en el Pleno de las Cortes de este jueves la solicitud de una auditoría independiente sobre la gestión del gobierno regional de Emiliano García Page con relación a la pandemia.



Así se ha pronunciado Moreno, en rueda de prensa en Guadalajara, donde ha afirmado que hasta el momento “la soberbia de Page ha impedido que los ciudadanos sepamos cómo se ha gestionado la pandemia”. Por el contrario, los resultados si los conocemos, “una nefasta gestión de Page y todo su Gobierno”, que nos ha llevado a ser, en este momento, la tercera comunidad autónoma en términos de mortalidad de toda España con 7.357 fallecidos según los datos de la Junta, “aunque ya sabemos que no cuadran con las cifras que ha dado el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha”.



Igualmente, la gestión socialista de Page durante la pandemia “nos coloca como la primera comunidad con la mayor tasa de letalidad, es decir, tenemos en mayor número de fallecidos de aquellos que se han contagiado en toda España”. Todo ello, ha redundado en retrasos en la Atención Primaria a consecuencia de la falta de inversión.



Sobre este asunto, el viceportavoz ha indicado que Castilla-La Mancha es la región que más ha reducido la inversión en este colectivo para 2022 “y eso se nota en nuestros centros de salud y consultorios”. Además, el colapso en la Atención Primaria ha aumentado los tiempos para poder ser atendido por el médico de cabecera.



Igualmente ha tachado “de inconmensurable” el aumento de las listas de espera en Guadalajara. Moreno ha indicado que por mucho que “las manipulen y las falsifiquen” los datos evidencian otra realidad. En Guadalajara, desde que Page está en el Gobierno Regional “la lista de espera quirúrgica ha aumentado un 41%”.



Ante estos datos, Moreno ha criticado que ningún dirigente socialista de la ciudad de Guadalajara, de esta provincia y de esta región “no hayan dicho nada sobre este asunto, y encima intenten justificar la gestión sanitaria de Page”.



Para más inri, ha detallado que en Guadalajara hay 12.220 personas esperando pruebas diagnósticas, una consulta externa o un a operación, y es la segunda ciudad de la región, después de Toledo, “con más pacientes esperando”.



Castilla-La Mancha también es la segunda región con el mayor porcentaje de pauta incompleta de vacunación por covid, solo por detrás de Canarias, “como siempre a la cabeza de cualquier indicador negativo en materia sanitaria”. También somos los que menos pruebas diagnósticas hacemos, pese a que estemos dando un 34% de positividad”.



Por todo los anteriormente expuesto, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha aseverado que ha llegado el momento “de dar explicaciones a la ciudadanía, de dar cuenta de lo que ha ocurrido en todas y en cada una de las residencias de Castilla-La Mancha, de dar cuenta de todos los contratos que se han formalizado, para qué han servido y qué es lo que se ha comprado”. Sobre esto último, Moreno ha recordado “la foto de la vergüenza” del consejero de Sanidad y de Page en Barajas con unos respiradores que luego no sirvieron para nada”.



A su juicio, “el Gobierno de Page es el de mayor opacidad de toda España” porque ni siquiera ha querido dar explicaciones en la Comisión creada en las Cortes regionales para este efecto “porque Page se niega a convocarla, pese a tener todos los componentes acordados por los tres grupos parlamentarios”.



Finalmente, ha apuntado que “si Page y su Gobierno no tienen nada que temer y nada que ocultar no habrá problema en que este jueves se apruebe la propuesta de Núñez para realizar una auditoria independiente sobre la gestión del Gobierno regional para esclarecer absolutamente, todo por respeto a los fallecidos y sus familiares”. Finalmente Moreno ha aseverado que Page “se ha convertido en el peor gestor de toda España y está incapacitado para gobernar en nuestra región”.