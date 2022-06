Nipace espera invertir la recaudación de la Novillada Solidaria de Trillo en la nueva mesa robotizada de terapia ocupacional Myro

martes 07 de junio de 2022 , 18:31h

Esta mañana se ha presentado en Guadalajara la Novillada Solidaria a beneficio de Fundación Nipace que se celebrará en la plaza de toros La Isla de Trillo el próximo 19 de junio a las 19.00 horas, en el marco de su Feria Chica. El torero Víctor Hernández se enfrentará en solitario a cuatro novillos de ganaderías de Guadalajara, en una tarde en la que el Ayuntamiento de Trillo desea colgar el cartel de “No hay billetes”. Las entradas ya están a la venta a un precio de 5 euros.



Fundación Nipace invertirá los fondos recaudados gracias a la venta de las entradas de la Novillada Solidaria que se celebrará en Trillo el próximo 19 de junio en la adquisición de la nueva mesa Myro de terapia ocupacional para niños con parálisis cerebral. Así lo ha anunciado el presidente de la entidad, Ramón Rebollo, en la mañana de hoy, durante el acto de presentación del festejo taurino, en el que ha participado junto al alcalde de Trillo, Jorge Peña, el torero para la ocasión Víctor Hernández y el representante de la empresa organizadora, Tauria, Roberto Ortega.



Jorge Peña ha sido el encargado de presentar el acto y ofrecer los detalles de una novillada en la que el torero Víctor Hernández, triunfador en Las Ventas en marzo de este mismo año, se enfrentará a cuatro novillos de ganaderías de la provincia de Guadalajara en la plaza de toros La Isla, a partir de las 19.00 horas. Concretamente, se trata de cuatro ejemplares que llegarán desde las casas taurinas de Guerrero Carpintero, en El Casar; Sandra Sopeña, en Málaga del Fresno; Juan Barriopedro, en Jadraque; y Raúl Velasco, en Pozuelo del Rey. “Son novillos de ganaderías de Guadalajara, el novillero es también de la Escuela Taurina de Guadalajara y hemos querido que todo esto sea así para favorecer la economía de los empresarios de la zona y para favorecer a una fundación que tenemos aquí en nuestra provincia y que es muy importante para todos nosotros”, ha explicado Peña.



Ramón Rebollo ha reconocido que se trata de un evento “muy especial” para Nipace y para sí mismo, por ser Trillo también su pueblo. “Me hace una verdadera ilusión este evento taurino, porque aunque soy de Almadrones, mi pueblo también es Trillo”.



Por otro lado, el presidente de Nipace ha expresado su alegría por “que se vayan retomando todos estos espectáculos taurinos, musicales, porque la gente tiene ganas de todas estas cosas y yo creo que si son solidarios, qué bien que se pueda juntar tanta gente, con lo barata que es la entrada, sólo cinco euros, y, entre todos, podemos hacer un montón”.



A juicio de Rebollo, la novillada solidaria de Trillo “tiene el éxito asegurado”. En sus propias palabras, “primero, porque es Trillo, es un pueblo muy conocido, un pueblo taurino de siempre, y porque sobre todo la figura que va a torear es espectacularmente buena”, ha recalcado Ramón Rebollo, destacando la figura de Víctor Hernández. Es por ello que, tras la celebración del festejo, desde Nipace están convencidos de que estarán en condiciones de realizar una inversión detrás de la que llevan tiempo, la mesa de terapia ocupacional Myro. “Incluso ya hemos pedido presupuestos”, ha asegurado Rebollo, por lo que ha agradecido “al alcalde y al pueblo entero de Trillo que hayan podido hacer este evento a beneficio de Nipace, porque esa hucha se va llenando y muy pronto la mesa Myro para terapia ocupacional, una mesa robotizada, que pueda hacer terapia ocupacional a niños de distintas edades, en la que podemos recuperar sobre todo el lado cognitivo de los niños y también lo que es la rehabilitación física de los miembros superiores, estará en Nipace”.



Por su parte, el torero Víctor Hernández ha dado las gracias “a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí, tanto al Ayuntamiento de Trillo como a la empresa y a la Fundación Nipace, que creo que es un bonito elemento por el que hacer esta novillada y por el que el día 19 acudir a la plaza”. “Son precios muy asequibles, así que estaría bonito que ese día la plaza estuviese llena y que todos disfrutásemos de una bonita tarde de toros, pues la verdad es que me hace mucha ilusión matar a cuatro novillos en solitario en la plaza de toros de Trillo, y ojalá que, con el cariño y la sensibilidad con la que se ha hecho, tenga el resultado que todos queremos”, ha declarado el matador de Los Santos de la Humosa afincado y formado en Guadalajara.



Por último ha tomado la palabra el gerente de la empresa Tauria, Roberto Ortega, quien ha admitido que, tras muchos años trabajando con orgullo con el Ayuntamiento de Trillo, la del 19 de junio será una “ocasión especial”. “Especial porque hay un novillero de la tierra que ha salido a hombros de Madrid” y especial también porque todas las partes han arrimado el hombro para hacer de esta novillada un éxito, empezando por el propio Hernández, “que no ha puesto ninguna pega en ningún momento por que los novillos sean de ganaderías de la tierra o de gente muy vinculada a la tierra como puede ser Raúl Velasco”. Especial porque se ha apostado por ganado de la tierra pero que ofreciera buenas garantías. Y especial por tratarse de un evento benéfico, en el que “el torero va a cobrar el mínimo que establece el convenio taurino y ni un céntimo de euro más”, ha subrayado Ortega.



“Creo que todos hemos empujado para adelante, creo que va a haber muy buen ambiente en la novillada por el momento por el que está pasando Víctor Hernández, y porque ahora mismo la afición de Guadalajara está deseosa de que haya un torero de la tierra. Nosotros como empresa Tauria hemos colaborado en su carrera todo lo que hemos podido y creemos que esta tarde en Trillo, para él, va a ser una ocasión muy especial para demostrarle a toda la afición de Guadalajara qué torero es y qué aspira a ser, que no es otra cosa que figura del toreo. Así que a ver si hay suerte, los novillos embisten y pasamos una buena tarde de toros”, ha terminado el gerente de Tauria.



Las entradas para acudir a la novillada solidaria ya están a la venta en distintos establecimientos de Trillo (Ayuntamiento de Trillo, Pura Gastrobar), de Los Santos de la Humosa (Mesón Los Santos, Bar Scala, Pastelería Patri) y de Guadalajara (Fundación Nipace, Ortonipace, Estanco Tote, Bocadillería Marfil, Bar Di Triana, Área de Servicio 103). También podrán comprarse en las propias taquillas de la plaza de toros La Isla desde una hora antes del inicio del festejo.