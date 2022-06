El #YouthFestMadrid, una cita en Madrid con la cultura dirigida a los jóvenes

sábado 04 de junio de 2022 , 20:23h

Incluye el festival SoyMeme, dedicado a la cultura de internet, con diversas actividades a cargo de nombres como Oro Jondo, Nerea Pérez de las Heras, Estela Ortiz o Lil Ella



También ofrece conciertos pedagógicos para público escolar, actuaciones de las bandas musicales residentes en Metrónomo y proyecciones audiovisuales



La Comunidad de Madrid presenta el #YouthFestMadrid, una cita con la cultura joven que se celebrará en el Centro Cultural Pilar Miró de la capital del 7 al 26 de junio, con una amplia oferta de actividades que incluyen conciertos pedagógicos, proyecciones audiovisuales y una cita dedicada a la cultura de internet, con mesas redondas, DJ set, batallas de memes y talleres prácticos. Se trata de una iniciativa conjunta de las consejerías de Cultura, Turismo y Deporte y la de Familia, Juventud y Política social con motivo de la celebración del Año Europeo de la Juventud.



La programación del #YouthFestMadrid, cuya imagen gráfica e ilustración corre a cargo de la joven creadora Be Fernández, comenzará el próximo 7 de junio con el concierto didáctico Cultura Pop Europea, dirigido a centros escolares, del que se celebrarán tres sesiones en diferentes fechas. En estos recitales se mostrará la importancia de la cultura popular como motor de los valores que definen la unión de los pueblos europeos, tales como la libertad, la democracia o la igualdad.



Un recorrido musical por los siglos XX y XXI a ritmo de ABBA, The Beatles, Alaska y los Pegamoides, Daft Punk y Dua Lipa con el que los jóvenes podrán conocer conceptos como la revolución tecnológica de los años 20, la caída del muro de Berlín o la revolución estética de los años 60.



El 21 de junio, Día Europeo de la Música, se celebrará un concierto a cargo de las bandas musicales residentes en Metrónomo, el centro de la Comunidad de Madrid dedicado a fomentar a práctica de actividades musicales y potenciar el trabajo de los jóvenes creadores en la región. Cinco jóvenes bandas –Manic Vice, Sara Márquez, VHScreen, Todo Mal y Nömad– darán buena cuenta de la diversidad de tendencias que tienen cabida en este espacio.



Además, el domingo 26 se podrá ver el largometraje Uno para todos, un filme plaza en un pequeño pueblo y deberá abordar diferentes realidades en el trabajo diario con sus alumnos.



Festival Soymeme



Por su parte, del 10 al 18 de junio se celebrará en el Centro Cultural Pilar Miró el Festival SoyMeme. Cultura de Internet, comisariado por La Juan Gallery. Se trata de una cita con lo que crea, ve, escucha, piensa y disfruta el público joven a través del mundo digital.



Su inspiración y motor son los memes, entendidos como concepto clásico en la historia del arte que se ha visto elevado a una nueva categoría en la era digital. El público encontrará en este evento a algunos de los nombres más interesantes del panorama digital como Afirmación.es; Policía del afecto; Listillas; Jen Herranz; Brava!; Lil Ella; LVL1; Basura Virtual; Chraetianflores; Nerea Pérez de las Heras; Ojo Jondo y Gersanc, entre otros.



La propuesta está dirigida a un público joven e inmerso en lo digital, con una serie de actividades transversales en las que los asistentes podrán convertirse en meme con el Memetron, una máquina que los crea de manera instantánea, ideada por Listillas, Policía del Afecto y Matías Uris. También, se podrá presenciar una batalla, con el talento espontáneo de algunos de los creadores más populares de España como son Derribos y Deconstrucciones, Basura Virtual o Queensdeledit. Nerea Pérez de las Heras será la maestra de ceremonias de esta actividad.



También se podrá descubrir la obra de Guillermo Solas, artista plástico que trabaja el diálogo entre lo digital y lo físico o aprender a hacer memes en los talleres que impartirán Afirmacion.es y Culomala.



La música estará muy presente, con conciertos como el de Jimena Amarillo y su pop íntimo, el camaleónico 9ckles, la propuesta de Lil Ella, que abarca del reggaeton más clásico y primario al pop más cotidiano o dos sesiones DJ a ritmo de Brava! y la rapera y cantante LVL1.



Las propuestas escénicas vendrán de la mano de Melena Androide y sus instalaciones vivas y las Instrucciones para no aburrirse de Paula Mirá y Paz Alberta Prieto. Estela Ortiz, por su parte, hará un Dj set de memes, tiktoks y gifs y David Bonzo y Marina Bianchi, las creadoras del popular podcast Amor de Ordenador, realizarán su programa en directo y con invitados desde SoyMeme, que se emitirá en streaming. Por último, habrá dos mesas redondas en las que Chraetianflores, Jen Herranz, Emedeamores, Gersanc, La Facu y Oro Jondo abordarán los temas más interesantes y polémicos de la cultura digital.