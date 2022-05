Abierto el plazo de inscripción a los cursos municipales de natación para este verano

viernes 13 de mayo de 2022 , 12:57h

Ya están abiertas las inscripciones para asistir a los cursos de natación de verano que se van a impartir en la piscina Fuente de la Niña. El plazo para apuntarse finaliza el 26 de mayo.



Se trata de cursos de diez días de duración, de aprendizaje y perfeccionamiento para adultos e infantil, que se impartirán del 1 al 14 de junio, y del 20 de junio al 1 de julio.



Las inscripciones se realizarán telemáticamente, a través de la página web:https://deportes.guadalajara.es/CronosWeb/Login, realizando el pago de precio público correspondiente (matrícula y cuota) con tarjeta bancaria.



Para aquellos casos en los que la persona interesada no esté registrada en la aplicación cronos, la inscripción deberá realizarse presencialmente, con cita previa, en las oficinas de la Concejalía de Deportes, en el Centro Municipal Integrado CMI ‘Eduardo Guitián’, realizando el pago a través de tarjeta bancaria, preferiblemente.



. 1º TURNO: DEL 1 AL 14 DE JUNIO (AMBOS INCLUSIVE)

• Adultos:

o Aprendizaje: 10:45 / 20:15

o Perfeccionamiento: 10:45 / 20:15

• Niños:

o Aprendizaje: 18:45 / 19:30

o Perfeccionamiento: 18:45 / 19:30





. 2º TURNO: DEL 20 DE JUNIO AL 1 DE JULIO (AMBOS INCLUSIVE)

• Adultos:

o Aprendizaje: 10:45/ 19:30/ 20:15

o Perfeccionamiento: 10:45/ 19:30/ 20:15





• Niños

o Aprendizaje: 11:30 / 18:45

o Perfeccionamiento: 11:30 / 18:45







Actividades físico-deportivas

Por otro lado, a partir del 1 de junio se puede solicitar plaza ya para las actividades de gimnasia acuática; gimnasia natación y aquapilates; y del 15 de junio, para pilates, gimnasia de mantenimiento y gerontogimnasia, hasta completar aforos.



Todas ellas empezarán el 1 de octubre y finalizarán el 30 de mayo, y se impartirán en las piscinas Fuente de la Niña y Huerta de Lara y polideportivo David Santamaría.



Telemáticamente (entrar con identificación en el inicio de sesión), a través de la página web:https://deportes.guadalajara.es/CronosWeb/Login, realizando el pago de precio público correspondiente (matrícula y cuota) con tarjeta bancaria. Los siguientes pagos de la cuota mensual de los cursos de temporada se formalizarán a través de domiciliación bancaria. En aquellos casos en los que el alumno deba presentar documentación o no disponga de recursos electrónicos, la confirmación de la plaza deberá realizarse presencialmente por medio de cita previa realizando el pago a través de tarjeta bancaria preferiblemente.



Cursos de natación temporada 2022/23



El plazo para la presentación de solicitudes a los cursos de invierno se abrirá el 11 de julio y finalizará el 31 de agosto y el sorteo para la adjudicación de plazas tendrá lugar el 2 de septiembre



La presentación de la solicitud se realizará a través de la página web:

https://deportes.guadalajara.es/CronosWeb/Login,

también mediante cita previa en el enlace que aparece en la misma.



Se han establecido tres períodos de tres meses:

Del 1/10 al 23/12 de 2022; del 09/01/23 al 02/04/23 y del 10/04 al 30/05/23.



También ha opción de solicitar el curso completo: del 01/10 de 2022 al 30/05 de 2023



Una vez conocidos los resultados y en caso de obtención de plaza, ésta deberá ser confirmada según los plazos siguientes:



1º periodo: desde la publicación de la relación de plazas según sorteo, hasta el 22 de septiembre, inclusive.



2º periodo: hasta el 11 de diciembre, inclusive



3º periodo: hasta el 12 de marzo, inclusive



Una vez publicada la relación de solicitantes con plaza, la confirmación se llevará a cabo de la siguiente forma:



Telemáticamente, a través de la página web:https://deportes.guadalajara.es/CronosWeb/ Login, realizando el pago de precio público correspondiente (matrícula y cuota) con tarjeta

bancaria.



Los siguientes pagos de la cuota mensual de los cursos de temporada se formalizarán a través de domiciliación bancaria. En aquellos casos en los que el alumno deba presentar documentación o no disponga de recursos electrónicos, la confirmación de la plaza deberá realizarse presencialmente por medio de cita previa.