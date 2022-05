Disminuyen un 23 por ciento los accidentes de tráfico en la ciudad de Guadalajara en el primer cuatrimestre del año respecto al último de 2021

viernes 13 de mayo de 2022 , 11:52h

Número de avisos recibidos con resultado de intervención policial ha sido, en este primer cuatrimestre del año, de 2.728, siendo el mes de febrero, con 689, el de mayor incidencia, y el de enero, con 672, el de menor. Los avisos relacionados con la Seguridad Ciudadana fueron un total de 875.

Número de accidentes de tráfico

Delitos contra la seguridad vial

Incumplimiento de las ordenanzas municipales

Este primer cuatrimestre del año ha arrojado un descenso de los accidentes de tráfico en la ciudad de un 23,6% con respecto al último cuatrimestre de 2021.“Un dato, sin duda positivo, -- ha dicho la concejala de Seguridad, Pilar Sánchez, que ha presentado esta mañana este primer balance de 2022, “que esperamos sea la tónica de ahora en adelante, y que nos hace ser optimistas, aunque nunca bajamos la guardia, porque las nuevas limitaciones y los controles de velocidad están surtiendo efecto y están siendo respetados y por tanto, eso ha supuesto una disminución importante en el número de siniestros registrados”.La inmensa mayoría de los accidentes han tenido como resultado daños materiales, con 134; siendo la Glorieta de Cuatro Caminos la zona de mayor siniestralidad. Mientras que el número de accidentes con heridos ha sido de 25, cuatro menos que en el último período de 2021.Durante este último cuatrimestre no se ha producido ningún accidente con fallecidos en la ciudad.Otro de los datos que ha destacado la concejala ha sido el relativo a las denuncias por incumplimiento de la Ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, cuya modificación entra hoy en vigor, que han subido de 55 a 62, un 13,46%, siendo el porcentaje más elevado, con un 122,2 %, las denuncias en materia de Limpieza Viaria, que han pasado de 9 a las 22 de este primer cuatrimestre.“Este Gobierno municipal escucha a nuestros vecinos y vecinas, somos conscientes de que la limpieza está siendo uno de nuestros principales caballos de batalla, pero sin duda, estos datos, especialmente el incremento en un 122,2% en las denuncias en materia de limpieza viaria pone de manifiesto no sólo el esfuerzo de la concejalía competente y de nuestra Policía Local en velar porque se cumpla la ley en estos casos y que nuestra ciudad pueda ser cada vez más limpia”.Por su parte, el jefe de la Policía Local, Jorge López, ha detallado el resto de los datos de este informe, que arrojan los siguientes balances:El principal motivo sigue siendo el estacionamiento incorrecto, con 638 avisos, siendo el ciudadano particular, con 1.865 llamadas, el de mayor procedencia.El viernes es el día de la semana en el que se ha recibido el mayor número de avisos (447), mientras que el domingo, con 354, es el de menor incidencia. Y en cuanto a la franja horaria con mayor número de llamadas, ésta se sitúa entre las 12:00 y las 13:00h, y la que menos, entre las 04:00 y las 05:00 de la mañana.Durante el último cuatrimestre del año se registraron un total de 203, frente a los 155 de estos primeros cuatro meses del año, con una disminución considerable de 48 siniestros.La franja horaria donde se han producido más avisos se encuentra entre las 14:00 y las 15:00 horas, y la que menos, entre las 00:00 horas y las 02:00 horas, siendo los viernes el día de la semana con mayores siniestros y los domingos, el que menos.La inmensa mayoría de los accidentes han tenido como resultado daños materiales, con 134; siendo la Glorieta de Cuatro Caminos, la zona de mayor siniestralidad. El número de siniestros con heridos ha sido de 25.Durante este último cuatrimestre no se ha producido ningún accidente con fallecidos en la ciudad.El número total de delitos contra la seguridad vial asciende en este período a 88, y los principales motivos, la conducción bajo los efectos del alcohol, y drogas tóxicas, con un total de 42, y 21 respectivamente.Por otro lado, en cuanto a las denuncias por incumplimiento de la Ordenanza General de Circulación, éstas han ascendido a 5.626.Por último, en cuanto a las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales, estas han ascendido a 159; siendo la relacionada con la Convivencia Ciudadana, con 74, la que ostenta el mayor número de sanciones; y de éstas, la de Tenencia y Protección de Animales, que pasa de 55 a 62; la práctica de botellón, que suma 25; y la de Limpieza Viaria, que se ha visto incrementada de 9 sanciones a 22El Ayuntamiento libera temporalmente la zona verde de Santa MaríaDurante la comparecencia, la concejala de Seguridad, Pilar Sánchez, responsable del estacionamiento regulado en la ciudad, ha anunciado que desde este viernes el Ayuntamiento procede a liberar temporalmente la zona verde de aparcamiento junto a la concatedral de Santa María por las obras del doble sentido en la calle Santiago Ramón y Cajal.Los trabajos comenzaron ya hace semanas y el Consistorio toma esta decisión por las molestias que puedan ocasionar las obras al aparcamiento y la movilidad general de la zona.