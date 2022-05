Veinte solares del casco de Guadalajara se convertirán en 90 viviendas tras rescatar el Ayuntamiento la figura del PAE

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 12 de mayo de 2022 , 20:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Guadalajara, con el fin de recuperar la vida del casco histórico de la ciudad, ha dado un paso más y tras rescatar la figura de los Programas de Actuación Edificadora (PAE), verá como en una veintena de solares vacíos del centro de la ciudad tendrán edificaciones próximamente, en concreto, se van a construir unas noventa viviendas.



Así lo ha dado a conocer el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Rafael Pérez Borda, precisamente delante de uno de los solares en los que se van a levantar varias viviendas, en la Plaza de Moreno, donde ha explicado que se trata de una herramienta de la normativa urbanística que es “muy útil para favorecer la edificación en los solares vacíos”.



“Cuando un solar en situación de ejecución por sustitución del propietario exige la tramitación de un expediente administrativo previo, lo primero que hay que hacer es declarar el incumplimiento del deber del propietario de edificar. Esta situación habilita al Ayuntamiento para poder convocar un concurso público por el que una tercera persona diferente al propietario del suelo se comprometa a construir en plazo mediante la presentación de lo que se llama PAE en la legislación urbanística de Castilla-La Mancha”, ha aclarado el concejal.



De esta forma, de los más de cien solares vacíos que había hace un años, con esta herramienta se reduce el número en al menos uno 20 por ciento, construyendo viviendas donde ahora no hay nada.



A día de hoy, en Guadalajara hay ocho programas de este tipo: uno en la Plaza Mayor y calle Mayor 2, que es el primero que se tramita en Castilla-La Mancha y previsiblemente el próximo en llegar a una solución; el segundo, en la Plaza de Moreno, en los números 1 y 2, y en La Carrera hay dos programas más de actuación urbanística.



A estos se suman otros PAE en los números 7 y 9 de la calle San Gil; en varios solares de la Plaza de España; en la Plaza del General Prim, y en el número 7 de la travesía de Santo Domingo. Todos ellos, solares en los que próximamente se edificarán viviendas, ha incidido Pérez-Borda.



De hecho, según ha apostillado, algunos de estos PAE ya han sido aprobados en Junta de Gobierno. Y el pasado martes también se aprobaba la licencia de obra mayor para el solar de la calle Mayor 47, donde también se van a construir 11 pisos con locales y garajes



“Es una buena noticia y la mejor muestra de que nos preocupa el estado del centro de la ciudad”, ha subrayado Pérez Borda, quien espera que a estos PAE se sumen poco a poco otros nuevos y que así se vaya reduciendo el número de locales vacíos en el centro y “que el casco cobre más vida”.



Según Pérez Borda, desde el Ayuntamiento se está intentando agilizar lo que puedan estos procesos para que las obras puedan comenzar en breve.



De momento, en ninguno de estos casos el propietario ha querido construir y no presentado ninguna alternativa, de ahí que se haya optado por esta figura y por la entrada de promotores interesados, sin que por ahora ninguno haya recurrido a la vía judicial por desacuerdo.



OBRAS DEL CRUCE DE LA ESTACIÓN DE RENFE



En su comparecencia, el concejal de Urbanismo también se ha referido a las obras del cruce de la estación de Renfe y la carretera de Fontanar, donde se va a acometer una actuación urbanística que pasa por la construcción de una glorieta. Los plazos de urbanización son de 18 meses, de ahí que para mitad del próximo año las obras tendrán que estar finalizadas.



Una vez que así sea, cada propietario de parcela procederá a hacer la edificación que convenga según el tipo de suelo que tengan, ha explicado el teniente de alcalde.



En todo caso, ha asegurado que la intención no pasa por cortar la circulación en esta zona, aunque ha matizado que, en su momento, se barajarán distintas posibilidades, en función de cómo vaya el proceso. “Serán los técnicos lo que estudien como se podrá hacer ese entronque”, ha concluido.