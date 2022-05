Las enfermeras de Castilla-La Mancha saldrán a la calle el 12 de mayo por el futuro de la sanidad y sus profesionales

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 09 de mayo de 2022 , 12:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Enfermeras y enfermeros de Castilla-La Mancha y de todo el país saldrán a la calle el jueves, 12 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Enfermera, para poner en valor su imprescindible labor asistencial y de cuidados en los centros sanitarios y sociosanitarios, y reivindicar las medidas necesarias para propiciar su desarrollo profesional y laboral y la mejora de la atención que prestan a más de 47 millones de personas.



Las enfermeras y enfermeros se concentrarán frente a sus centros de trabajo en las cinco provincias de Castilla-La Mancha y en las distintas comunidades autónomas convocados por el Sindicato de Enfermería, SATSE, que, un año más, ha organizado distintas acciones de información y sensibilización social para trasladar a todas las administraciones, instituciones y al conjunto de la sociedad la importancia y necesidad de un colectivo profesional sanitario que resulta absolutamente decisivo para la mejora y progreso de nuestro Sistema Nacional de Salud.



Entre otras acciones, y con el lema “Enfermeras para un futuro saludable, sostenible, equitativo, inclusivo e innovador”, el Sindicato de Enfermería ha distribuido cerca de 80.000 carteles en los hospitales y centros de salud de todo el Estado para poner el foco en todo el potencial, presente y futuro, que tienen las más de 300.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país, no solo en los centros sanitarios y sociosanitarios, sino en numerosos ámbitos de actuación y en áreas tan dispares como la formación, docencia, investigación, gestión o prevención y promoción de hábitos de vida saludables, entre otras.



El Día Internacional de la Enfermera servirá también para denunciar el progresivo deterioro que vienen sufriendo desde hace años las condiciones laborales y profesionales de las enfermeras y enfermeros y que se mantiene en la actualidad a pesar de los compromisos y promesas de los responsables públicos y políticos durante la pandemia del Covid-19.



Sobrecarga y tensión asistencial permanente, escasez crónica y estructural de plantillas, precariedad y temporalidad laboral, entornos de trabajo inseguros, penosidad y riesgos continuos, falta de dignidad y respeto profesional, discriminación o desigualdades por razón de género o en función de la autonomía en la que se trabaja son los principales problemas que sufren las enfermeras y enfermeros de nuestro país.



“Queremos trabajar en un sistema sanitario que cuente, en todo momento, con los medios y recursos suficientes para que los pacientes y el conjunto de la ciudadanía sean atendidos y cuidados de manera excelente, sin esperas, sin recortes y sin problemas añadidos. A día de hoy esto no es posible y no cejaremos en nuestro empeño de conseguirlo por el bien común de todos y todas”, apunta SATSE.



Además de las concentraciones en el conjunto del Estado y la distribución de carteles en los centros sanitarios, SATSE desarrollará a lo largo de toda la semana distintas acciones de información y sensibilización social, como la difusión de videos, mensajes en redes sociales y otras actuaciones online y offline.



“Si antes de la pandemia estábamos muy orgullosos de nuestra labor asistencial y de cuidados, ahora podemos estarlo aún más. Éramos, somos y seguiremos siendo el motor de un sistema sanitario que debe funcionar a pleno rendimiento para generar más salud, más riqueza y más progreso”, concluyen desde la organización sindical.