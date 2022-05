Cuatro estudiantes maristas de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO, respectivamente, ganan el concurso literario “El Reto de la orgánica”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 05 de mayo de 2022 , 12:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los niños y niñas debían escribir un relato que tratase sobre el reciclaje, compostaje, cambio climático o residuos orgánicos, con el fin de concienciar a toda la ciudadanía de la importancia del cuidado del medio ambiente.



Ana, de 5º curso, ha ganado el primer premio, que consiste en un cheque de 150 € para canjear en la conocida librería Lúa. Igualmente, Fátima, de 1º de ESO; Julia, de 5º de Primaria; y Javier, de 6º de Primaria, han recibido tres menciones de honor junto a un cheque de 50 € cada uno para gastar en la librería alcarreña, Cobos.



Ana argumenta que “me encantó la idea de escribir un relato porque, por un lado, me encanta leer y escribir; y, por otro, porque me parece muy importante que todos y todas estemos concienciados sobre la importancia de cuidar el planeta, nuestra casa común”. Julia afirma que “estuve planificando mi cuento para que fuera creativo, dinámico y entretenido. Trabajé en él y me alegra mucho haber conseguido un premio con él y ojalá sirva para que todos nos mostremos un poco más concienciados con el medio ambiente”. Javier comenta que “vi el cartel que habían puesto en el patio del colegio y se me ocurrió presentarme. Me parecía un tema fundamental para trabajar en clase y ser conscientes de la importancia para nuestro futuro”.



Fátima asiente que “he querido transmitir con mi relato la importancia de tomar conciencia de la enorme responsabilidad que todos tenemos para el cuidado del clima”.



"Desde el cole, nos llena de orgullo saber que los cuatro premios que había en el concurso en esta categoría han sido otorgados a estudiantes de nuestro centro. Ello evidencia que, no solo ayudamos a desarrollar la competencia lingüística de nuestros estudiantes, sino que la educación en valores medioambientales tiene un enorme impacto en su formación y ello les invita a implicarse, de forma activa, en la responsabilidad de cuidar nuestro planeta".



Por último, compartir que parte del premio consiste en narrar los relatos durante el Maratón de cuentos de Guadalajara ante todos los asistentes. Así, si deseáis conocer los relatos con mayor detalle, os invitamos a todos a escucharlos en vivo y en directo los días 10, 11 y 12 de junio en el palacio del Infantado.



¡Enhorabuena a los cuatro ganadores!