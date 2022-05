Movistar enciende la banda 5G de 700MHz en Almoguera, Alovera, Mondéjar, Sacedón y Traid

jueves 05 de mayo de 2022 , 12:52h

Movistar ha encendido el 5G en la banda de 700MHz Almoguera, Alovera, Mondéjar, Sacedón y Triad. De este modo, la provincia cuenta ya con once localidades cubiertas con 700 MHz.



Con ello Movistar sigue completando la cobertura 5G que llega ya a todas las capitales de provincia, grandes poblaciones y pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes



La subasta de la banda de 700 MHz en julio de 2021 supuso un hito importante para impulsar el despliegue 5G en España. Telefónica España resultó adjudicataria de 1 bloque de 2×10 MHz por un importe total de 310,09 millones de euros lo que ha permitido a la operadora consolidar su liderazgo en conectividad al unir el impulso de la cobertura 5G con su amplia red de fibra en España.



La banda de 700 MHz, también llamada banda baja, facilita a Movistar dar cobertura extensa, penetración en interiores y universalizar algunas de las características de las comunicaciones 5G como es la baja latencia. De este modo se convierte en el complemento perfecto para la banda de 3,5 GHz en la que también opera Movistar, idónea para servicios que precisan de muy alta velocidad de transmisión, aunque su alcance es menor y atraviesa peor los obstáculos, como las paredes de los edificios, algo que sí posibilita la señal en la banda de 700 MHz.



El espectro 5G se completa con las bandas milimétricas de 26 GHz. que está destinada a ofrecer las mayores velocidades y capacidades, aunque para espacios limitados o despliegues concretos de altas prestaciones. Es la tecnología de cobertura más reciente y no tiene todavía fecha de licitación en perspectiva.



El encendido del 700 MHz es paulatino y las operadoras tienen que comunicar a la Administración previamente las poblaciones donde se va a encender para que se compruebe que no hay interferencias con la TDT y se vayan resolviendo en los casos puntuales en que se produzcan.