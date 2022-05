Primer recurso judicial contra el nuevo currículo de Primaria: "Adoctrinamiento y atenta contra la libertad de educación"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 04 de mayo de 2022 , 13:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los padres católicos han decidido dar un paso más allá y ya anuncian su intención de presentar el primer recurso contencioso-administrativo contra el desarrollo de la conocida como ley Celaá.



"No nos gustaba la ley, pero es que los reales decretos que la desarrollan nos gustan menos si cabe, así que no nos queda más remedio que recurrir al Tribunal Supremo si queremos frenar de una vez por todas los desmanes legislativos de este Gobierno", asegura Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).



Según denuncian, el RD 157/2022 que establece el nuevo currículo de Primaria "es contrario a Derecho y afecta y perjudica flagrantemente los derechos fundamentales de los padres y los alumnos, vulnerando el principio de libertad de educación consagrado en nuestra Constitución". Asimismo, Caballero muestra su indignación por "la ideología de género que impregna toda la norma" y que, a su juicio, deriva en un claro "adoctrinamiento".



"El que haya una perspectiva de género transversal desde las Matemáticas hasta la Educación Física demuestra que el sistema educativo no está siendo todo lo neutral que debería ser", lamenta. Eso, unido al nuevo ataque que sufre la asignatura de Religión, es lo que ha llevado a Concapa a presentar un recurso, que ya está redactando con la ayuda de la recién creada Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación.



En el nuevo currículo, esta asignatura no sólo no contará para la nota media, sino que no tendrá alternativa, algo que, según Caballero, supondrá "una clara discriminación, porque si ese tiempo se dedica a reforzar otras materias, supondrá un perjuicio para aquellos que elijan Religión". Además, el horario también se verá afectado: "De los 90 minutos actuales se pasa a 60 e incluso menos en algunas comunidades".