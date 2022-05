La asociación Serranía de Guadalajara renueva su junta directiva apostando por nuevas iniciativas

lunes 02 de mayo de 2022 , 11:10h

La tradicional Ruta de la Jara vuelve al calendario de primavera de la Sierra Norte de Guadalajara el 11 de junio de 2022 de la mano de la Asociación Serranía de Guadalajara, que acaba de renovar la composición de su Junta Directiva. Se trata de uno de los actos programados dentro del Ciclo de Primavera, que se suma a la presentación del proyecto “Mapas artesanales de toponimia local serrana”, que tendrá lugar en Campillo de Ranas dentro de la jornada de Arte en la Plaza del próximo 28 de mayo. En esta ocasión, la Ruta de la Jara propone un paseo entre las localidades de Villares de Jadraque e Hiendelaencina, una ruta de 12 kilómetros que desciende al Río Bornova y pasa por la antigua Casa de Máquinas, vestigio del pasado minero de Hiendelaencina. Además, el próximo 14 de mayo se producirá la presentación del libro Serranía de Guadalajara, despoblados, expropiados abandonados en Arbancón y en el Ordial será el 13 de agosto.

El programa de actividades de primavera es fruto del trabajo de la nueva Junta Directiva, que se renovó en la última Asamblea de Socios celebrada en Hiendelaencina. El anterior presidente, Octavio Mínguez “Tavi”, presentó su dimisión por motivos personales y fue Javier Colomo, natural de Hiendelaencina, el que tomó el relevo como presidente de la Asociación. Continúa como vicepresidente José María Alonso (Valverde de Los Arroyos), y José Miguel Llorente (Hiendelaencina) como tesorero. Además, hay cinco vocales que completan el equipo directivo. En esta reunión se acordó también la incorporación al equipo directivo de Verónica Viejo (Majaelrayo) como secretaria.

En dicha reunión se acordó la celebración del XV Día de la Sierra en Cantalojas en el mes de octubre, en una fecha todavía por determinar que no coincida con la Feria de Ganado. La cita tendrá como novedad una exposición fotográfica con el tema “Nuevas Iniciativas Serranas” que pretende reflejar las nuevas iniciativas culturales, deportivas o lúdicas de la Serranía. La muestra estará compuesta por fotografías que recojan iniciativas destacables que se celebran en la actualidad en la Sierra Norte de Guadalajara y podrán participar todos los autores que lo deseen, tanto a nivel particular como institucional. Se excluyen de esta muestra las fiestas tradicionale así como las que tengan carácter comercial. Las bases completas de esta muestra fotográfica no competitiva pueden consultarse en www.serraniadeguadalajara.com y las fotos pueden enviarse hasta el próximo 25 de septiembre por medios telemáticos a través de correo electrónico en la dirección [email protected].

En otro orden de cosas, la Asociación Serranía de Guadalajara continúa colaborando con ONGs, destinando parte de su presupuesto a causas sociales. En el año 2021 se destinaron 800€ a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma.