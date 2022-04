Recuerdan a Page que, al no bajar los impuestos, ha conseguido que los ciudadanos “se empobrezcan”, siendo esta comunidad la región con la mayor tasa de inflación de España, con casi un 12%

viernes 29 de abril de 2022

El vicesecretario de Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha insistido hoy en la necesidad de que el modelo económico del PP de Paco Núñez sea debatido en las Cortes Regionales para “contraponer” el modelo fiscal “caduco y alejado de la realidad” del Gobierno de Page.



Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, donde ha destacado que el PP-CLM es la alternativa de Gobierno en Castilla-La Mancha y que los ciudadanos, pueden estar tranquilos porque, cuando Paco Núñez sea el presidente de esta tierra pondrá en marcha un proyecto de Gobierno “solvente y eficaz” basado en una bajada generalizada de impuestos.



En este sentido, ha recalcado que el PP-CLM está “centrado” en plantear una alternativa política para ofrecer soluciones a los problemas de los castellanomanchegos y en conocer de primera mano las necesidades de esta región.



Así mismo, ha lamentado que Page, ha votado en contra hasta en 18 ocasiones de las propuestas económicas del PP-CLM que incluyen una bajada generalizada de impuestos a todos los sectores para conseguir la recuperación económica y social de esta tierra.



De esta manera, ha advertido que la situación económica que atraviesa Castilla-La Mancha es muy complicada, teniendo en cuenta que estamos cerca del 12 por ciento de inflación, siendo la comunidad más pobre de todo el país.



Sin embargo, - ha recordado-, las comunidades gobernadas por el PP que han bajado los impuestos a los ciudadanos, han conseguido crear riqueza y empleo en sus regiones.



“Page ha conseguido, al no bajar los impuestos, que seamos más pobres y que las familias no puedan llegar a final de mes. Y vamos a tener que elegir entre comprar una cosa u otra, -siendo necesarias las dos-, porque no tenemos para comprar ambas”.



Por eso, ha asegurado que, si los Gobiernos socialistas están teniendo un “exceso en la recaudación”, ese dinero debería terminar “en manos” de los ciudadanos, ya que el “efecto renta” que ocasiona la elevada inflación es muy dañino para la economía de Castilla-La Mancha y de España.



Por otra parte, se ha referido a los datos de la EPA, -publicados ayer-, que indican que el paro ha crecido y que se ha destruido empleo, y, además, hoy hemos conocido que se han reducido las ventas del comercio minorista a nivel nacional, con una mayor incidencia en Castilla-La Mancha.



Además, los datos del INE muestran que una inflación subyacente, la más alta en 27 años, por lo que ha quedado claro que el “modelo fiscal socialista no sirve y que las medidas no son eficientes y no están teniendo una incidencia positiva en las economías familiares de los españoles”.