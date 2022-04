El PP de Guadalajara pedirá en el Pleno de este viernes la supresión definitiva del NUEVO IMPUESTO DEL AGUA DE PAGE

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 29 de abril de 2022 , 06:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Municipal Popular pedirá mañana en el pleno ordinario que los grupos políticos se unan para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que suprima el nuevo impuesto al agua -canon medioambiental o canon DMA- aprobado por el Gobierno regional, y que lo deje sin efecto; así como retrotraer los cánones de aducción y depuración ya existentes al momento anterior a la aprobación de la nueva ley, anulando las subidas de los mismos previstas en dicha ley.



Hay que recordar que el pasado 17 de febrero el Gobierno de Castilla-La Mancha daba luz verde a la denominada “Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, una ley aprobada en solitario, que contó únicamente con los votos a favor del partido que apoya al Gobierno, el PSOE. La Ley se publicó en el DOCM de 28 de febrero.



“Estamos ante una ley engañosa, ya que esta ley no es una Ley del Agua, como pretende hacernos creer el Gobierno del Sr. Page y el PSOE, es una ley que, con la excusa del agua, aumenta, de nuevo, la presión fiscal de los castellano-manchegos”, ha explicado la concejala del Grupo Popular Encarna Jiménez, que será la encargada de defender la moción en el Pleno. “De una parte, crea un nuevo impuesto al agua al que llama, en un intento de confundir a los ciudadanos, canon medioambiental o canon DMA (canon Directiva Marco del Agua); y de otra parte aumenta dos tasas ya existentes, como son los cánones de aducción y de depuración”, ha manifestado Jiménez criticando que el PSOE de Page abogue ahora por una “suspensión temporal” de este nuevo impuesto, y defendiendo la postura del Partido Popular que pasa por la “derogación definitiva” de este impuesto que ha creado Page y “que lo único que pretende es incrementar, aún más, la presión fiscal de los castellanos manchegos”.



Nuevo impuesto para Castilla-La Mancha



Se trata en definitiva de “una ley tributaria, que no aporta una sola gota de agua a Castilla-La Mancha, que no garantiza más agua para Castilla-La Mancha, que no resuelve los problemas ni las carencias de agua en nuestra región y que no resuelve los problemas medioambientales relacionados con el agua. Es una manera de encubrir, bajo un título engañoso, la creación de un nuevo impuesto en Castilla La Mancha. Esta ley es un nuevo engaño del gobierno del Sr. Page, en la misma no hay agua, sólo hay tributos”, ha dicho la concejala del Grupo Popular.



Esta ley entró en vigor a los 20 días de su publicación en el DOCM. No obstante, todo lo relativo al nuevo impuesto entrará en vigor en un plazo de seis meses, y los supuestos de pérdidas en las redes de abastecimiento a los cuatro años, y para los cánones de aducción y depuración, se establece un periodo transitorio de cinco años.



En definitiva, ha dicho Encarna Jiménez, “estamos ante un impuesto inoportuno e innecesario: inoportuno porque ni las economías familiares ni las empresariales están para que les vuelvan a aumentar la presión fiscal, para que les vuelvan a meter la mano en el bolsillo con nuevos impuestos; e innecesaria porque para el cumplimiento de la finalidad con la que se crea, ya están los cánones de aducción y depuración”.