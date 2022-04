LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez maniobra para meter a ERC y Bildu en la Comisión de Secretos

miércoles 27 de abril de 2022 , 07:27h

El Gobierno de PSOE/PODEMOS ha propuesto a la Mesa de la Cámara Baja una rebaja de las mayoría que se exige para acceder a la denominada Comisión de Secretos Oficiales, bajándola de 210 diputados a mayoría absoluta, es decir, 176. Se trata de una maniobra para que el PSOE pueda incluir a sus socios de ERC y EH Bildu en esta comisión, donde se controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las materias clasificadas, esto es, los secretos de Estado, tal y como reveló OKDIARIO este lunes. Los separatistas habían amenazado al Gobierno con no apoyar el decreto económico de la guerra si no les abrían la puerta a esta comisión.



La Comisión de Secretos Oficiales viene regulada por una resolución de la Presidencia del Congreso, de 11 de mayo de 2004, que determina su funcionamiento. Por aquel entonces, el presidente del Congreso era el también socialista Manuel Marín. Esta comisión no funciona desde hace tres años por la falta de acuerdo entre las formaciones políticas. Para poder acceder a los secretos de Estado, es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.



El cambio de funcionamiento propuesto por Mertixell Batet tendrá que ser aprobado por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos suman mayoría, y por la Junta de Portavoces. Hasta el momento, el PP ha rechazado que una formación como la liderada por Arnaldo Otegi pueda conocer secretos de Estado. Vox, por su parte, rechaza también que todos los independentistas tengan acceso a la información clasificada. Ciudadanos también se opondría a esta maniobra de Batet y de Sánchez. Los partidos separatistas como ERC, PDeCAT, JxCAT o la CUP, así como socios parlamentarios como Compromís o Más País, apoyan este cambio en la mayoría.



De esta forma, el PSOE da un NUEVO GIRO A SU PROPIA HISTORIA.. El cambio de la norma que permitirá la entrada de ERC y Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados supone una ENMIENDA TOTAL a la propia posición de los socialistas que, en 1992, evitaron que Herri Batasuna tuviese acceso a las materias más sensibles del Estado.



Ahora, el PSOE de Pedro Sánchez DEFIENDE LA ENTRADA DE LOS PROETARRAS por... "pluralismo político".