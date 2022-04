El Alba vuelve a disfrutar al son del Belmonte

domingo 24 de abril de 2022 , 20:31h

Dulce Deja vù. El Belmonte albergó una vez más un gran partido del mejor local de la categoría en el que se vio una perfecta conexión entre equipo y afición. Y eso que hoy no se vieron goles hasta la segunda mitad, pero una vez que se descorchó la botella, fluyó todo.



El Albacete es un buen anfitrión y así lo demostró. Comenzó asumiendo el peso del partido con aplomo y sin titubeos. Las primeras ocasiones eran de los nuestros y llegaban en los pies de Manu Fuster. Agitó la varita para sacarse un talentoso movimiento de la chistera y posterior pase que Rubén Martínez, también muy participativo en los compases iniciales, mandó alto por escasos centímetros. Justo antes, tuvo una volea que se marchó rozando el poste de la meta defendida por Nacho Miras.



El Alba creaba e intentaba ante un correoso Linense que no llevaba excesivo peligro a Bernabé pero peleaba cada balón con gran intensidad, lo que conllevó un par de amarillas. Entre balones al área de los locales, con esa chispa en tres cuartos en búsqueda de prender y los visitantes achicando aguas, se llegaría a la interrupción de rigor, no sin antes presenciar la expulsión rival de Chiro.



Ya corriendo la segunda mitad, Alberto Monteagudo, albaceteño, modificó su equipo con una sustitución. Otro que salió de Albacete y del Albacete, esDani González. Fue pisar el verde y besar el santo. Primer balón que tocaba el diamante más preciado de la cantera albacetista y para dentro. Sin miramientos ni paños calientes. Este chico tiene cositas…Daba con la tecla el mister y qué tecla. El merecido gol ya estaba aquí, fiel reflejo del que la sigue, la consigue.



Lejos de tranquilizarse, el Alba fue a por más y eso es lo que obtuvo. Kike Márquez colocaba el tanto de la calma, para sosiego de los más de 6.600 espectadores. Cabezazo de puro arte en su tercer partido consecutivo viendo puerta en casa. Y sin tiempo apenas para celebrarlo, el ‘14’ materializaba el tercero, doblete en su cuenta particular, tras otro capotazo. El Carlos Belmonte terminó de enloquecer y llevaba en volandas a unos jugadores que no cesaban en su persecución del área. Entre palos (de Dani González, que casi puso el cuarto de la tarde en el marcador), largueros y sustituciones, el partido era un devenir frenético de acciones, solo contrarrestadas por el temple del Alba, amarrando así una victoria de categoría y pundonor.



FICHA DE PARTIDO



Albacete Balompié: Bernabé; Julio Alonso (Llinares 82’), Rafa Gálvez, Javi J., Emmanuel; Fran Álvarez, Alberto, Riki (Dani González 54’), Rubén M. (Jordi S.R 78’); Manu Fuster (Emiliano Gómez 82’) y Kike M. (Eric M.A 78’).



RB Linense: Nacho Miras; Víctor Mena, Jesús Muñoz (Borja López 85’), F.Morante, Loren; González (Oliva 74’), Chiro, Delmonte; Dorrio (Leuko 74’), Koroma (Monteverde 46’), Iván Martín (Samanes 74’).



Árbitro: Conejero Sánchez, Guillermo. Amonestó con tarjeta amarilla a: Koroma, Chiro, Javi Jiménez y Jesús Muñoz.



Amonestó con tarjeta roja a: Chiro



Goles: 1-0, Dani Glez. (56’)



2-0, Kike M. (69’)



3-0, Kike M. (74’)



Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 33 del grupo II en la Primera RFEF.



6.612 espectadores.