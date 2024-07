Dos guardias civiles de Villarrobledo salvan la vida de una niña de 3 años con síntomas de asfixia

Hasta el Cuartel de la Benemérita de Villarrobledo acudió el padre con su hija de corta edad en brazos la cual presentaba ya un tono de cara azulado, y, angustiado, gritaba "mi hija se muere", "sálvala", "no respira", manifestando que se había tragado una uva

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de julio de 2024 , 18:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dos guardias civiles del Puesto Principal de Villarrobledo han salvado la vida de una niña de tres años que se había atragantado con una uva. La actuación de los agentes y sus conocimientos en primeros auxilios hicieron que la niña expulsara el trozo de fruta que se encontraba obstruyendo sus vías respiratorias.



Hasta el Cuartel de la Benemérita de Villarrobledo acudió el padre con su hija de corta edad en brazos la cual presentaba ya un tono de cara azulado, y, angustiado, gritaba "mi hija se muere", "sálvala", "no respira", manifestando que se había tragado una uva.



Al observar uno de los agentes que se encontraba de servicio de seguridad en el acuartelamiento que la niña se encontraba inconsciente y no respiraba, comenzó a practicarle las técnicas adecuadas de primeros auxilios, siendo ayudado en el tramo final por otro compañero, hasta que consiguieron que expulsara el trozo de fruta que bloqueaba sus vías respiratorias.



Tras ello, aplicaron maniobras de reanimación que lograron que la niña comenzase a respirar y seguidamente a llorar, recuperando la consciencia y el tono natural de la piel. El final feliz de esta dramática situación llevó tanto al padre como a la madre de la menor a agradecer efusivamente el servicio de los agentes del Cuerpo que habían evitado el atragantamiento y posiblemente la muerte de su hija, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.



Esa misma tarde los padres llevaron a la niña a un centro médico para una exploración de la garganta ya que sentía dolores provocados por el atragantamiento y por el tiempo que estuvo sin respirar. Tras el examen médico se determinó que la pequeña no sufría lesiones de gravedad, ni tendría secuelas por el incidente.



Gracias a la rápida y decidida actuación de los guardias civiles, fundamentada en su formación en primeros auxilios, se ha evitado el fallecimiento de la niña por asfixia.