Azuqueca de Henares tendrá días con descuentos de hasta el 49 por ciento en los seis grandes parques temáticos de Madrid

miércoles 20 de abril de 2022 , 19:01h

Atlantis Aquarium: los días 23 y 24 de abril a 9,90 euros por persona, siendo el precio sin descuento de 14,90. Esto supone un descuento del 34 por ciento.

Parque de Atracciones de Madrid: los días 7 y 8 de mayo a 19 euros por persona, siendo el precio sin descuento de 32,90 euros. Esto supone un descuento del 42 por ciento.

Zoo Azuquarium de Madrid: los días 28 y 29 de mayo a 19 euros por persona, siendo el precio sin descuento de 24 euros. Además, en el caso de que se quisiese entrada con menú, el precio sería de 27,90 euros, siendo el precio habitual de 34,95. Esto supone un descuento del 23,5 por ciento.

Paque Warner: los días 18 y 19 de junio a 24 euros por persona, siendo el precio sin descuento de 47,90. Esto supone un descuento del 49 por ciento.

Faunia: los días 25 y 26 de junio a 18 euros por persona, siendo el precio sin descuento de 29,95. Además, en el caso de que se quisiese entrada con menú el precio sería de 27,50 euros, siendo el precio habitual de 40,85. Esto supone un descuento del 36 por ciento.

Aquopolis: los días 2 y 3 de julio a 16,90 euros por persona, siendo el precio sin descuento de 26,90. Esto supone un descuento del 36 por ciento.

Los seis grandes espacios de ocio de Madrid tendrán su Día Especial de Azuqueca de Henares, con importantes descuentos para las vecinas y vecinos empadronados que cuenten con Tarjeta Ciudadana y hasta tres acompañantes. De esta manera, Azuqueca se convierte en la segunda ciudad, tras Torrejón de Ardoz, en conseguir este beneficio para Faunia, Zoo Aquarium de Madrid, Atlantis Aquarium, Parque de Atracciones, Parque Warner y Aquopolis.El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, ha formalizado el acuerdo entre el Ayuntamiento y Parques Reunidos en una visita a las instalaciones de Faunia junto con el director del centro y del Zoo Aquarium de Madrid, Enrique Pérez. También han asistido la concejala de Educación Global, Susana Santiago; la concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín, y los responsables de eventos y comunicación de Parques Reunidos.“Es una magnífica noticia que las vecinas y vecinos de Azuqueca vayan a poder disfrutar de los mejores espacios de ocio de Madrid con descuentos de hasta el 49 por ciento”, ha dicho el alcalde, quien ha agradecido a Parques Reunidos “su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de esta ayuda para las familias azudenses y de futuras colaboraciones que mejoren la vida de nuestras vecinas y vecinos”. “Azuqueca amplía su oferta municipal de cultura, ocio y formación medioambiental para todos los públicos de manera novedosa, aprovechando al máximo nuestra cercanía a la Comunidad de Madrid”, concluía.Por su parte, el gerente de Faunia se ha mostrado satisfecho con el acuerdo alcanzado, invitando a las vecinas y vecinos de Azuqueca a que visiten Faunia, ya que “es un parque zoológico que cuenta con más de 1.200 animales de 152 especies de diferentes que habitan en 4 ecosistemas y 15 áreas temáticas adaptadas a su hábitat, que participa en más de 40 Programas Europeos de Especies en Peligro como una contribución directa a la conservación de especies amenazadas a través de proyectos in situ, ex situ y actividades educativas encaminadas a la concienciación, el cuidado del medio ambiente y el respeto del reino animal, en colaboración con la Fundación Parques Reunidos y en el marco de Asociación Europea de Zoos y Acuarios”.En este sentido, el Ayuntamiento y Faunia se han comprometido a trabajar en otras vías de colaboración que hagan posible hacer de Faunia un centro de conservación educativa de referencia de las visitas escolares procedentes de Azuqueca, así como colaborar en el intercambio de conocimientos y experiencias con el fin de visibilizar el patrimonio natural de Azuqueca como la Reserva Ornitológica Municipal y el Aula Apícola.Las personas empadronadas con Tarjeta Ciudadana contarán con descuentos en los siguientes Días Especiales:Estos descuentos serán válidos para personas empadronadas en Azuqueca de Henares y poseedores de la Tarjeta Ciudadana y hasta un máximo de 3 acompañantes. Será imprescindible presentar en las taquillas de cada uno de los parques la Tarjeta Ciudadana. El descuento aplicado en los dichos Días Especiales no será acumulable a otros descuentos y/o promociones.