El PP recuerda a Page que es "urgente y necesario" una bajada generalizada de impuestos para hacer frente a la grave crisis económica que atraviesa nuestra tierra

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 07 de abril de 2022 , 18:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Gema Guerrero, ha recordado hoy a Page que es “urgente y necesario” una bajada generalizada de impuestos para hacer frente a la grave crisis económica que atraviesan las familias y las empresas de nuestra tierra.



Así se ha pronunciado Guerrero, en el Pleno de las Cortes Regionales, en el Debate General relativo al incremento del IPC en relación con el marco fiscal y la economía de Castilla-La Mancha, donde ha señalado que, para salir de este colapso, es más necesario que nuca que se tomen decisiones urgentes y eficaces, ya que, las familias no pueden más y cada día tienen más dificultades para llegar a final de mes.



En este sentido, ha asegurado que Castilla-La Mancha es la región donde más impuestos se pagan, solo por delante de Cantabria y Cataluña, es la cuarta con menor renta por hogar y una de las regiones con los precios más altos y los salarios más bajos, y, además, es la octava con mayor presión fiscal.



Así mismo, ha indicado que nuestra comunidad es la región donde más se disparó el IPC en el mes de febrero, llegando la tasa interanual al 9 por ciento, convirtiéndose, por tanto, en la comunidad con más inflación de todo el país.



Por eso, ha advertido que, con una inflación desbocada, la cesta de la compra más cara, el recibo de la luz más caro de la historia, la subida del precio del gas y los combustibles, “las familias, los autónomos, las pymes y las empresas ya no pueden más”.



Guerrero ha denunciado que los pensionistas tienen que hacer verdaderos malabares para cubrir sus necesidades, los autónomos ven cómo sus negocios ahora son inviables, los transportistas trabajan a pérdidas, y los agricultores y ganaderos cada vez les cuesta más obtener el producto con la subida de precios de la energía y los piensos.



Además de esto, ha lamentado que, los Gobiernos socialistas de Sánchez y Page en lugar de bajar los impuestos a los ciudadanos, lo que hacen es “agravar aún más” esta situación, y que, por lo tanto, el estado de bienestar está en riesgo.



Frente a ello, los gobiernos del PP como el de Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León y Galicia son gobiernos con un modelo económico basado en una bajada de impuestos, un incremento en la inversión y mejora en los servicios garantizando así la sanidad, la educación y los servicios públicos y mejorando las carreteras, las ciudades y los pueblos.



“Las comunidades gobernadas por el PP, bajando los impuestos, generan más riqueza empleo que las 9 comunidades del PSOE juntas”, ha indicado.



Por ello, ha insistido en que, estas políticas de progreso y del bienestar son las que hay que poner en marcha tanto en España como en Castilla-La Mancha.



De esta manera, Guerrero ha recordado que los gobiernos del PP, que han bajado impuestos, han conseguido ganar contribuyentes y recaudar más. Así, se ha referido a Madrid, donde han bajado las listas de desempleo, o Andalucía, que tiene mejores datos de educación que nunca con una mayor inversión en sus presupuestos y listas de espera reducidas a la mitad.



Esto demuestra que bajar los impuestos es posible, ha asegurado-, y ha preguntado al PSOE de Page por qué la izquierda le teme tanto a bajar los impuestos.



Por ello, el PP-CLM seguirá reclamando una menor carga impositiva, ya que, la bajada de impuestos es necesaria para garantizar el estado del bienestar, y que, con una subida de impuestos, excepto el Gobierno socialista que recauda más, “no hay estado del bienestar”.



Además de esto, ha pedido a Page que explique qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno regional para paliar los efectos de la subida de precios y la desbocada inflación.



Así, ha denunciado que Page “no quiere ni oír hablar de bajada de impuestos, más bien lo contrario, como fue aprobar el pasado mes de febrero el impuesto al agua. Un impuesto que, gracias al empeño del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, así como alcaldes, concejales portavoces, ha propiciado que Page haya reconsiderado su postura y haya decidido suspender, por el momento, la aplicación del mal llamado “canon medioambiental”.



Y, ha advertido que, el PP-CLM seguirá luchando para que la suspensión de este impuesto se convierta en una derogación.



Por otra parte, ha recordado que la única manera de compensar la enorme subida de precios y evitar el riesgo de pérdida de empleos, es bajar los impuestos de manera inmediata, y así las familias, los pensionistas, las pymes, y los autónomos “puedan respirar”, puedan vivir y puedan tener la tan ansiada recuperación de la economía.



Así, ha preguntado a Sánchez dónde está la bajada de impuestos que anunció en la conferencia de presidentes en la Isla de Palma, y que, además, estaba respaldada por Page.



“Mientras las familias se empobrecen, Sánchez y Page siguen haciendo caja de los impuestos con el sufrimiento y desesperación de los ciudadanos”.



Por todo lo anterior, ha señalado que, el PP exige a los Gobiernos socialistas que bajen los impuestos, ya que, “para que ustedes se estén haciendo ricos, dejen el dinero en el bolsillo de los ciudadanos”.



La diputada regional del GPP ha insistido en que hay margen “más que suficiente” para mantener el estado del bienestar y bajar los impuestos, pero, que solo hay que tener voluntad de hacerlo. “Hacer más con menos, algo de lo que los gobiernos del PP sabemos, como ya han demostrado los gobiernos de Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León”.



“Los españoles y los castellanomanchegos no pueden esperar ni un día más. Le pedimos al Gobierno de Page que baje de manera inmediata los impuestos que gravan los hidrocarburos y el impuesto del valor añadido en la luz, ya que, como comunidad, participa de esta recaudación, y se lo puede permitir”, ha apuntado.



Por último, ha destacado que la fórmula para ayudar a los castellanomanchegos, a las familias, a las pymes y a los autónomos es bajar impuestos, el mismo camino que ya han iniciado las autonomías del PP.