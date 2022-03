El Ayuntamiento de Cabanillas presenta en Industria y Energía sus alegaciones contra el proyecto de parque solar “Centauro”

miércoles 30 de marzo de 2022 , 19:27h

Tal y como comprometió hace unos días el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, el Ayuntamiento de la localidad ha presentado este miércoles 30 de marzo un prolijo documento de 60 páginas, ante la Dirección del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de España en Madrid, con las alegaciones municipales que justifican la frontal oposición del consistorio cabanillero al proyecto de creación del parque solar denominado “Centauro”, un proyecto que una mercantil ha solicitado levantar entre los términos municipales de Guadalajara, Valdeaveruelo y Cabanillas, y que en el caso de nuestra localidad supondría la instalación de placas solares a pocos metros de la zona residencial del Campo de Golf.

Estas alegaciones se presentan dentro del plazo establecido, y en respuesta al anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de febrero, que sometía este proyecto (que se enmarca en otro aún mayor, de tres parques solares conjuntos unidos a una misma subestación en Algete) a información pública, toda vez que la mercantil impulsora de los mismos solicitaba la autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública para poder llevar a cabo sus planes.

El documento de alegaciones del Ayuntamiento expone que, “en la documentación de la que se ha podido disponer, relativa a los proyectos PFV Centauro FV de 160MWp, PFV Borealis FV de 160 MWp y PFV Polaris FV de 35 MWp y sus infraestructuras de evacuación asociadas en las provincias de Guadalajara y Madrid, se han detectado algunos defectos de carácter grave”, y que estos afectan a “aspectos de relevante importancia desde el punto de vista del respeto al interés general de los vecinos de Cabanillas, de la legalidad vigente y de la misma seguridad jurídica que, precisamente, el trámite de información pública debe garantizar”.

En este sentido, hay que reseñar que la conclusión a la que han llegado los técnicos especialistas que han elaborado las alegaciones del Ayuntamiento es que este proyecto de parque solar en el término municipal cabanillero “contiene aspectos que, a juicio de esta Corporación, no están amparados por una adecuada y correcta aplicación de la legalidad vigente, así como de los principios en que se basa nuestra Constitución y el resto de la legislación”.

Las alegaciones del Ayuntamiento de Cabanillas abarcan diferentes aspectos, que implican a marcos normativos estatales, autonómicos y locales. Las mismas consideran que el proyecto de parque solar “Centauro” vulnera legislaciones como los Reglamentos de Suelo Rústico estatal y autonómico, el Plan de Ordenación Municipal de Cabanillas, o la Ley de Conservación de la Naturaleza; y se argumenta con datos técnicos que el proyecto carece de justificación para ser declarado de utilidad pública, así como que tiene graves impactos ambientales en la flora y la fauna de la zona, entre otras cuestiones.

“Estamos decididos a hacer todo lo que sea necesario dentro de los cauces legales para que no se cometa la barbaridad de levantar un parque solar de cientos de miles de placas justo enfrente de una zona residencial, y en una zona de alto valor ambiental y paisajístico. Estas alegaciones han sido preparadas muy concienzudamente por técnicos especialistas en Urbanismo y Medio Ambiente, ya que el Ayuntamiento ha encargado el trabajo a jurídicos muy reputados en este ámbito. Y estamos convencidos de que el Ministerio tendrá que tenerlas en cuenta, y no autorizará el proyecto, al menos en los términos en los que ha presentado”, ha declarado el alcalde cabanillero, quien ha pedido también al resto de grupos políticos de la corporación, a la población en general, y a los vecinos y vecinas afectados en particular, colaboración con el Ayuntamiento, y que confíen en que el Equipo de Gobierno pondrá todo lo necesario de su parte para que el problema se resuelva de la mejor forma posible.

Asimismo, Salinas ha querido mandar un agradecimiento expreso a los técnicos municipales que han trabajado en el desarrollo de estas alegaciones, de manera muy intensa en los últimos días.