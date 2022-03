Los 25.000 trabajadores/as del sector de la Logística de Guadalajara irán a la huelga a partir del 5 de abril

miércoles 30 de marzo de 2022

UGT y CCOO –sindicatos convocantes de la huelga- han indicado hoy en rueda de prensa que “finalmente la patronal ha hecho imposible el acuerdo, incumpliendo la subida salarial pactada y negándose –una vez más- a negociar el convenio colectivo”



Ante el continuo incumplimiento de la patronal a asumir el acuerdo adoptado en materia salarial y como consecuencia también de su bloqueo en la negociación del convenio colectivo, los trabajadores y trabajadoras del sector de la Logística en Guadalajara han ratificado hoy en asamblea de forma unánime que a partir del 5 de abril secundarán el calendario de huelgas convocadas por UGT y CCOO, paros que tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de abril –coincidiendo con la Feria Internacional “Logistics Spain” (en la que ya no participarán ambos sindicatos)-; y los días 11, 12 y 13 de abril. La huelga pasará a ser indefinida a partir del lunes 18 de abril.



A esta huelga están llamados alrededor de 25.000 trabajadores y trabajadoras de más de 1.200 plataformas y empresas logísticas de Guadalajara, prácticamente una de cada cuatro personas ocupadas en la provincia.



Los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Francisco José Sánchez y Javier Morales, y los responsables del sector de UGT y CCOO en Guadalajara, Alfredo Ávila y Miguel Ángel López, han indicado hoy en rueda de prensa que, tras diversos actos de mediación, “finalmente la patronal ha hecho imposible el acuerdo, incumpliendo la subida salarial pactada y negándose –una vez más- a negociar el convenio colectivo”.



El acuerdo salarial que ahora las grandes logísticas se niegan a adoptar –publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el 7 de octubre de 2021- comprometía a las empresas a incrementar los salarios un 6,5% desde enero de 2021, lo que representa una cuantía de unos 1.200 euros por trabajador.



“Exigimos que se cumpla lo pactado y no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje, ni renunciar a parte del IPC real, tal y como plantea la patronal”, afirman desde UGT y CCOO.



Explican que, además de no querer asumir la subida salarial pactada, las empresas pretenden prolongar el bloqueo de la negociación del convenio colectivo para –de esta forma- no aplicar las nuevas reglas de contratación que introduce la reforma laboral.