AIKE presenta RECURSO JUDICIAL para pedir que la Intervención en Villaflores RESPETE los materiales originales

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 29 de marzo de 2022 , 18:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El grupo municipalista insiste a través de este recurso para que la obra que se va a realizar en el edificio principal del complejo agrícola respete las directrices que se marcan dentro del Plan Especial de Protección y Conservación de Villaflores que se encuentra en su fase final de aprobación.



El grupo municipalista Aike -A Guadalajara hay que quererla- a través de su concejal en el Ayuntamiento, Jorge Riendas y la presidenta de la formación, Susana Martínez, han explicado que el recurso contencioso administrativo ha sido interpuesto en el Juzgado Contencioso-Administrativo para pedir que las intervenciones que se lleven a cabo en todo el poblado de Villaflores, tanto en los edificios de titularidad municipal, como el de propiedad privada sigan las directrices del Plan Especial de Protección y Conservación del Poblado de Villaflores elaborado por el arquitecto D. Juan de Dios de la Hoz.



“Entendemos que las intervenciones que se hagan en el patrimonio han de cuidarse, en el caso de Villaflores el Plan Especial marca unas directrices que han de seguirse para que todo el poblado tenga unidad, el valor de este complejo agrícola está también en el cómo y con qué se construyó. Desde Aike estamos pendientes de lo que se hace porque, decimos mucho que a Guadalajara hay que quererla, y también hay que tratarla con respeto,” afirmaba Martínez, presidenta de la formación.



Desde el Ayuntamiento se ha concedido licencia a la empresa propietaria para proceder a la actuación sobre “La Casona”, permitiendo que se empleen materiales que no se han usado en la construcción original, como es el acero o la chapa, y que no sigue las directrices del Plan Especial redactado por D. Juan de Dios de la Hoz, que dejaba claro que la importancia de las rehabilitaciones es que no se altere su valor constructivo y arquitectónico. Destacando que Ricardo Velázquez Bosco fue el mejor arquitecto de su época y los materiales se han de respetar, por formar parte del valor patrimonial que tiene ese poblado, además del etnográfico y cultural.



El argumento utilizado por el equipo de gobierno es que el Plan Especial todavía no está aprobado, por lo que se les puede dar esa licencia. Desde el grupo municipalista se preguntan por qué en éste no se tienen en cuentan las directrices de conservación que están ya redactadas con todos los informes sectoriales emitidos y que marcarán el futuro del complejo de Villaflores. “En el caso de Ruiseñor, la semana pasada, se aprobaba una licencia que no cumplía el proyecto de urbanización vigente pero sí se ajusta al modificado que está en tramitación, y esto no se ha tenido en cuenta cuando se trata de proteger el patrimonio. Si tenemos ya prácticamente el Plan Especial de Protección y Conservación redactado a falta de exposición ¿por qué no se ha aprobado ya o se ha dado la licencia en base a ese Plan? Lo que queremos es que se actúe respetando y protegiendo nuestro patrimonio y su valor original,” ha explicado Riendas.