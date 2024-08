AIKE pide transparencia sobre el coste de los conciertos de las Ferias de Guadalajara

lunes 12 de agosto de 2024 , 19:35h

El partido municipalista ha solicitado al concejal responsable, Santiago López Pomeda, que aclare el gasto y las condiciones de contratación de los conciertos de las Ferias y Fiestas de este año. Después de preguntarlo en el último Pleno sin obtener contestación alguna y de solicitar acceso al expediente, desde AIKE piden al equipo de Gobierno que explique a la ciudadanía cuánto van a costar los conciertos de Mägo de Oz, Melendi o Natos y Waor, que se celebrarán en las pistas de la Fuente de la Niña dentro de un mes.



Guadalajara, 12 de agosto de 2024.- “El coste de los conciertos de Ferias no puede ser una cuestión interpretable o un misterio sobre el que hacer elucubraciones. El equipo de Gobierno tiene la obligación de informar con claridad a la ciudadanía y dar las cifras de los cachés de los artistas y los costes de producción, informaciones básicas que hasta ahora no han sido capaces de especificar”, así ha comenzado Susana Martínez, concejala de AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara, la comparecencia ante los medios de comunicación. Desde el grupo municipal solicitan al concejal de festejos, Santiago López Pomeda, explicaciones claras sobre la cuantía de los tres conciertos y las condiciones de contratación, que este año se hace con una única empresa contratando los tres espectáculos de forma conjunta. El Partido Popular y VOX no han explicado el aumento en el importe de las entradas, recuerdan desde AIKE que en el 2022 fueron gratuitas, en 2023 costaron de 5 a 10 euros y este años oscilan de 10 a 30 euros, a los que hay que sumar los gastos de gestión. Como en esta ocasión se han eliminado los puntos de venta física todas las entradas llevan un incremento del 10% para todos los vecinos y vecinas, alrededor de 20.000 euros derivados solo de la gestión online de las entradas.



Desde AIKE piden aclaraciones sobre la recaudación de las entradas ya que si va directamente a la empresa no hay retorno, como ocurría en años anteriores, al Ayuntamiento, siendo una cuestión fundamental para aclarar las cifras que se manejan. También es importante para el grupo municipalista conocer las condiciones de la explotación de las barras durante las actuaciones musicales y como se han valorado en el contrato esos beneficios.



Hasta ahora la información que se ha conocido ha sido la que refleja el decreto de aprobación del expediente de contratación firmado por la cuarta teniente de Alcalde el pasado 9 de agosto, donde se señala un valor estimado del contrato de 839. 259 euros, IVA no incluido. Ante esta cifra, que nada El concejal responsable, Santiago López Pomeda, escribía en redes sociales en la noche del viernes.



Ante esta cifra, que en nada se parece a las manejadas en años anteriores, Javier López Roberts, como presidente de la formación municipalista, ha pedido al concejal responsable, Santiago López Pomeda explicaciones que vayan más allá de un twet escrito el viernes a las doce de la noche.



La cifra no se entiende si se compara con los años anteriores, los conciertos de Beret, Camela y Rozalén supusieron a las arcas municipales un coste de 200.000 euros. El año pasado La M.O.D.A, Lola Indigo y Loquillo costaron algo más, 275.000 euros.



“Hasta ahora el concejal se ha negado a aclarar los cachés de los artistas, así sucedió en el Pleno del 26 de julio cuando no contestó en el turno de preguntas de los grupos municipales a esta gestión, pero ante la escandalosa cifra que figura en el decreto de adjudicación y los cambios en el modelo de contratación, el Partido Popular y VOX deben dar explicaciones sobre cuánto costará a la ciudadanía estos tres conciertos de Ferias. Las cifras y condiciones que hemos conocido hasta ahora son un despropósito”. Javier López-Riberts señalaba también la gravedad de este falta de transparencia y este desfilfarro si tenemos en cuenta que el Partido Popular lleva meses con titulares alarmantes sobre la situación económica del Ayuntamiento, con una escandalosa subida del IBI, que se explicó como necesaria para garantizar servicios básicos y que ahora estamos destinando a festivales, ferias y saraos. Repitiendo la formula de gastar como si no hubiese un mañana”



“Es necesario que el concejal acuda a los medios de comunicación para que puedan explicaciones sobre el uso del dinero público. No nos vale un mensaje en twitter a las 12 de la noche de un viernes y con un pantallazo” subraya Martínez. “Desde Aike reiteramos la petición para que comparezca y explique de forma desglosada y detallada las cifras y condiciones del contrato de unos conciertos que van a salir más caros que nunca al Ayuntamiento y a la ciudadanía”, concluye la edil municipalista.