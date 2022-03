Denuncian la ocupación de grandes extensiones (714 hectáreas) de 'La Campiña' de Guadalajara por plantas fotovoltaicas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 25 de marzo de 2022 , 20:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ecologistas en Acción (EA) de Guadalajara ha denunciado este viernes la ocupación de grandes extensiones de 'La Campiña' por plantas fotovoltaicas y, de hecho, ha presentado alegaciones a los proyectos 'Centauro', 'Bolearis' y 'Polaris' que se pretenden instalar entre Fuentelahiguera de Albatages y Cabanillas del Campo.



En concreto, ocupan 714 hectáreas, el equivalente a más de 500 campos de fútbol y cuyo vallado perimetral será de más de 78 kilómetros o, lo que es lo mismo, la distancia en línea recta desde Guadalajara al límite con la provincia de Soria por la A-2, ha comparado la organización ecologista en nota de prensa.



Ha explicado que esa ocupación de terreno y vallado perimetral de las plantas supondrá perder suelos rústicos agrícolas, destruirá el hábitat de las aves esteparias y la zona de caza, campeo y dispersión de especies únicas y protegidas como el águila imperial y, además, generará un impacto 'barrera' para la fauna silvestre de varias decenas de kilómetros.



"Tanto la Junta de Castilla-La Mancha como el Gobierno central han generado un caos, que acabará en una burbuja económica, al no haber planificado adecuadamente cuantos gigawatios de renovables son necesarios instalar a nuestra red eléctrica, permitiendo que las grandes compañías eléctricas del país creen filiales y presenten proyectos a diestro y siniestro por todo el territorio", ha denunciado EA.



Además, ha añadido, la Administración está permitiendo la fragmentación de proyectos y el incumplimiento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental ya que "no se están evaluando la acumulacion de proyectos, como es el caso que nos ocupa".



Por este motivo, la organización se plantea el presentar una queja ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE) "por la incompetencia" de la Administración española.



Ha asegurado que desde inicios del 2021 la provincia de Guadalajara ha sido el "blanco" de las eléctricas promotoras de estas energías, "auspiciadas por una falta de planificación y animadas por la posible financiación europea, cuyo objetivo fundamental es ganar dinero, no apostar por un modelo energético justo y sostenible".



En el caso de los proyectos que afectan a Fuentelahiguera de Albatages, Valdeaveruelo y Cabanillas del Campo, "encontramos abundantes nidos de águila imperial ibérica, águila real, aguilucho cenizo y pálido, y búho real, especies catalogadas como vulnerables en el Catálogo regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha (Creacm)", ha detallado, y en el caso del águila imperial ibérica en peligro de extinción.



"Las enormes extensiones de plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación ponen en peligro especies amenazadas -aves esteparias y rapaces- y, sobre todo, infringen la normativa autonómica, estatal y europea en defensa de la biodiversidad, arruinando décadas de políticas de conservación", ha defendido.



Además, ha proseguido, el desarrollo de megaproyectos supondrá un cambio en las actividades agropecuarias, pues "no se podrá cultivar reduciendo el número de hectáreas cerealistas, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria, además de dejar sin trabajo a algunos agricultores de la zona".



Por lo tanto, ha concluido, "generando desempleo y despoblación, ya que el impacto paisajístico también ocasionará una reducción de visitantes en la zona".