Jueves pasado por agua en Guadalajara con 7ºC de mínima y 14ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este jueves es de 7ºC de mínima y 14ºC de máxima con un 99% de nubes y una probabilidad de lluvia del 100%. La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección este.

jueves 24 de marzo de 2022 , 06:43h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielo nuboso o cubierto, con probables brumas y nieblas en zonas de montaña de la mitad oriental por nubosidad de retención y posibilidad de calima y polvo en suspensión.



Se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, más frecuentes en la Sierra de Alcaraz donde podrían ser localmente persistentes, y que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta en el sur. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de barro.



La cota de nieve, por su parte, en las sierras del noreste estarán entre los 1.300 y los 1.500 metros de madrugada subiendo durante la mañana a 1.800.



Las temperaturas en aumento, mas acusado en las máximas del tercio occidental.



Los vientos soplarán de componente este con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en la Mancha y sierra de Alcaraz, tendiendo a aflojar a lo largo de la tarde.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 12ºC en Albacete, 10 y 16 en Ciudad Real, 7 y 12ºC en Cuenca, 7 y 14ºC en Guadalajara y entre 8 y 16ºC en Toledo.



Vuelve la calima, regresa la lluvia de barro este jueves.-



El polvo sahariano vuelve a hacer entrada en la Península, aunque el episodio no será tan intenso como el que se acaba de registrar. El jueves y el viernes las lluvias previstas podrán venir acompañadas de barro en Canarias, pero también en buena parte de la Península y, en menor medida, en Baleares.



La calima se notará en Canarias, Melilla y se irá adentrando desde el miércoles por la tarde por el sureste peninsular. El jueves, el polvo africano alcanzará el interior peninsular. Por lo tanto, allá donde haya precipitaciones, podrán arrastrar en forma de barro la calima.



Es lo que puede pasar en varias provincias andaluzas (sobre todo Granada y Almería), en Cáceres, en Muria y sur de Alicante y también en Madrid, Albacete o Teruel. El episodio de calima se prolongará hasta el viernes.



Las concentraciones de barro no serán en cualquier caso semejantes a las de la semana pasada. Tampoco será tan intenso el tono rojo del cielo. Pero es probable que algunos de quienes se apresuraron a limpiar coches y casas, tengan que volver a hacerlo en breve.



Los vientos del sur aportarán aire cálido y cargado de polvo desde el interior de África a toda la Península Ibérica, lo que, unido a la lluvia, que no cesa, se traducirá en lluvia de barro.



La predicción de la Aemet para este jueves es de cielos nubosos o cubiertos, con probables brumas y nieblas en la Sierra por nubosidad de retención y con posibles calimas y polvo en suspensión.



A ello se suman las lluvias débiles y chubascos, más intensos y frecuentes en la Sierra donde podrían ser localmente persistentes. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de barro, lo que derivaría en el fenómeno conocido como 'lluvia de barro' o 'lluvia de sangre'. La cota de nieve se situará entre los 1.800 y los 2.000 metros.