ATENCIÓN, Los transportistas en huelga convocan una GRAN MARCHA este viernes a las 10 de la mañana en Madrid

jueves 24 de marzo de 2022 , 07:59h

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte no está dispuesta a dar su brazo a torcer si no se les garantiza que no volverán a trabajar a pérdida. Y para demostrar su firme voluntad de seguir adelante con sus protestas hasta lograr su objetivo, la organización ha anunciado hoy que va a celebrar una gran marcha el próximo viernes por la mañana en Madrid.



Por medio de un comunicado titulado “El viernes 25 de marzo a las 10H, todos en Madrid con las familias y desde todos los puntos del país”, la Plataforma ha anunciado que ha solicitado los correspondientes permisos para manifestarse el próximo viernes frente al Ministerio de Transportes, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Antes, se concentrarán en la Plaza de San Juan de la Cruz para ir andando hasta las dependencias ministeriales.



Con esta marcha, la organización pretende denunciar “el desprecio desde la administración hacia los camioneros y pedimos la dimisión de la Ministra [Raquel Sánchez] por dejación de funciones”. Hoy mismo, Sánchez ha convocado para mañana una nueva reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para abordar el reparto de los 500 millones en subsidios al gasóleo comprometidos por el Gobierno para ayudar al sector. Un encuentro al que no está citada la Plataforma, que no forma parte del Comité pero que es la convocante de la huelga que cumple hoy su décimo día ya. La marcha sido anunciada precisamente horas después de la convocatoria ministerial de la que han sido excluidos los transportistas en huelga.



Desde la Plataforma han insistido en que “no vamos a refrendar ningún acuerdo del Ministerio acordado al margen de nuestra organización y, por tanto, seguiremos parados hasta obtener soluciones negociadas y firmadas con nosotros”.



La Plataforma, acusada por el Gobierno y la parte del sector del transporte que no secunda los paros de impedir con acciones violentas trabajar a los que así lo quieren, ha asegurado en su comunicado que “como hemos hecho en múltiples ocasiones, condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia, y volvemos a denunciar la infiltración de personas ajenas a esta organización, tanto en puntos de información como en redes sociales, con el único objetivo de criminalizar para desacreditar a esta organización.