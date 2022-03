CCOO y UGT denuncian que se está "ideologizando una movilización que es un GRITO DE SOCORRO para un colectivo que lo está pasando mal"

lunes 21 de marzo de 2022 , 17:53h

Los secretarios regionales de CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, han dicho que entienden las movilizaciones de transportistas ante la subida del precio de los carburantes y el grave problema que tienen, pero han agregado que no comparten la violencia y el "boicot" y Monforte ha agregado: "la ultraderecha y los derechos de los trabajadores nunca han casado".



En rueda de prensa para informar de las movilizaciones convocadas por ambos sindicatos y otras organizaciones sociales este 23 de marzo para exigir contener los precios y proteger el empleo, se han referido a la huelga de transportistas, aunque "en sentido estricto no es una huelga, es un paro patronal" han precisado, y también a la movilización de este domingo en Madrid en defensa del campo.



Monforte ha dicho que comparten la protesta de los empresarios del sector y de agricultores y ganaderos pero ha dejado claro que "ultraderecha y derechos de los trabajadores nunca han casado en nuestro país y mucho tienen que cambiar las cosas para que casen".



Ha dicho que agricultores y ganaderos son el eslabón "más débil" de la cadena y, en este sentido, ha afirmado que "algo falla" en el sistema para que esto siga ocurriendo, por lo que "entendemos que reivindiquen sus problemas".



Paco de la Rosa ha señalado que entienden el "grave problema" que tienen los transportistas y que sería "cerrar los ojos a la realidad" no ver que con el precio de los hidrocarburos hay un problema que también afecta a sectores que dependen directamente del transporte.



"Lo que no voy a compartir nunca es la violencia y el boicot y que alguien esté utilizando, ideologizando, una movilización que creo que es un grito de socorro para un colectivo que lo está pasando mal", ha manifestado.



En la misma línea, el secretario provincial de CCOO en Toledo, Federico Pérez, también ha criticado que algunos "abanderados" en la movilización en defensa del campo votaron en contra de regular los precios por debajo de lo que cuesta producir.



Y ha aludido al presidente de Asaja, Pedro Barato, al criticar que se niega a firmar el convenio del campo en Ciudad Real, que lleva tres años paralizado.



Movilizaciones del 23M para pedir medidas por el precio de la luz

Estas declaraciones se ha producido en la rueda de prensa convocada por Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, para llamar a la ciudadanía a acudir a las movilizaciones convocadas este 23 de marzo en todo el país para exigir al Gobierno que traslade a la Comisión Europea que es necesario tomar medidas para regular el "desbocado" mercado eléctrico.



Monforte y De la Rosa junto a los responsables provinciales en Toledo, Federico Pérez (CCOO) y Javier Flores (UGT), han presentado las movilizaciones que bajo el lema 'Contener los precios, proteger el empleo' llevarán a cabo junto a la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Facua y los colectivos de autónomos UATAE y UPTA.



En Castilla-La Mancha habrá manifestaciones en las cinco capitales de provincia: en Albacete, Cuenca y Toledo a las 18:00 horas, en Ciudad Real a las 18:30 y en Guadalajara por la mañana, a las 12:00, para no coincidir con negociaciones del sector de la logística.



Las movilizaciones se han convocado el día 23 porque al día siguiente se reúne la Comisión Europea y los convocantes pretenden que se vea el sentir de la ciudadanía, máxime en una región como Castilla-La Mancha que en febrero ha sido la más inflacionista y donde el coste de la vida ha subido un 9 por ciento entre febrero de 2021 y el mismo mes de 2022.



Paco de la Rosa ha explicado que exigirán al Gobierno que, a su vez, pida a la Unión Europea que "se empiecen a tomar medidas para la contención de precios" y ha argumentado que "el mercado ultraliberal se ha demostrado que es absolutamente un desastre y provoca una situación terrible para los más débiles".



Ha considerado "posible" pero, además, "imprescindible" contener los precios y ha lanzado dos mensajes: al Gobierno, que contener los precios de la energía eléctrica, el gas y los hidrocarburos debe ser "una prioridad", y a la patronal que con la situación actual muchos se van a empobrecer pero "unos cuantos" se harán "hipermegamillonarios".



Por esto, ha pedido un Pacto de Estado, con el gobierno, los sindicatos más representativos y los empresarios, para salir de una situación que "puede prolongarse en el tiempo", ha augurado, y que puede empobrecer a millones de españoles.



Por su parte, Monforte ha rechazado que la clase trabajadora sea "una vez más" la que pague la crisis económica y ha subrayado que la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y la reforma laboral amortiguará "un poco" la situación, pero no será "suficiente".



Ha demandado que los salarios suban acorde al nivel de vida y ha calificado de "indecentes" los beneficios que están obteniendo las eléctricas por estar vinculadas al precio del gas, al tiempo que ha manifestado que la tasa de pobreza energética en 2020 era del 39 por ciento de los castellanomanchegos en 2020 y en este 2022 "se ha disparado".



En cuanto a las conversaciones que CCOO y UGT mantienen con el gobierno de forma paralela a las movilizaciones de este miércoles, han defendido que son perfectamente compatibles, y Paco de la Rosa ha explicado que los sindicatos defienden firmar un acuerdo en base al cual los salarios se recuperarán en el momento más adecuado desde el punto de vista económico pero con la "contraprestación empresarial" de que haya un Pacto de Renta y los beneficios empresariales se contengan.