El Yunquera planta cara al todopoderoso Cazalegas y logra un meritorio empate

C.D.YUNQUERA 1 - C.D.CAZALEGAS 1

domingo 20 de marzo de 2022 , 12:16h

Llegaba este sábado a El Jaenal un equipo que por calidad y presupuesto está llamado a proclamarse campeón en esta liga de preferente, ese no era otro que el toledano de el Cazalegas, actualmente segundo clasificado.



Los granotas, conscientes de su superioridad, desde el minuto uno quisieron, tuvieron y buscaron la pelota y con ello el dominio en el centro del campo que se traducía en llegadas constantes al área azulona pero, si bien es verdad, carentes de un peligro merecedor de obtener el premio del gol.



Durante los primeros veinte minutos esa fue la constante sin embargo sería a partir de ese momento cuando los de Yagüe empezaron a sentirse más cómodos sobre el terreno de juego y con una defensa muy sólida empezaron a plantar cara con diversos acercamientos al área rival. Y en estas llegaría la obra de arte del talentoso jugador azulón Miguel Gómez que, como si un Pedri frente al Galatasaray se tratara, enviaba a la red después de varios regates un balón peinado hacia atrás por Javier Robledo (minuto 31).



Con el gol de Miguel saltaba la sorpresa en El Jaenal y se ponía de manifiesto que el conjunto azulón a pesar de llevar una campaña aciaga es capaz de ponerselo difícil a cualquier equipo por mucho potencial que este tenga.



Desde el minuto 31 hasta el final de la primera mitad el guión apenas cambiaría si no hubiese sido por la roja directa que el yunquerano William vio en el minuto 45 por una entrada a destiempo a un jugador del Cazalegas.



Tras el paso por vestuarios y conscientes de lo que era afrontar todo el segundo periodo con un hombre menos la misión de los azulones era "resistir". Y con esa tesitura discurrió esa parte del encuentro, con un Cazalegas dominador y un Yunquera aguantando las embestidas rivales que fueron desbaratando una y otra vez gracias al gran trabajo defensivo de todo el equipo y las buenas intervenciones del reconvertido guardameta local David Robledo.



Así fueron pasando los minutos y cuando el partido tocaba prácticamente a su fin (minuto 85) una jugada desafortunada al saque de un córner permitía a los visitantes lograr la igualada al introducir Javier Robledo el balón en propia portería en un intento de despeje. Acción de pura mala suerte que privaba a los yunqueranos de una victoria no pronosticada ante un grande y que pudiera ser merecida al menos por resistir con un hombre menos gran parte del choque.



En resumidas cuentas lo queda del encuentro, a parte de no sufrir una derrota, es el espíritu de lucha de los de Yagüe a pesar de viajar en el furgón de cola, demostrando así que de haber tenido un poco más de suerte en los partidos que se ha situado por delante en el marcador ahora mismo estaríamos hablando de otra situación en la tabla clasificatoria.



Cabe señalar que el partido fue retransmitido en directo por la cadena talaverana DEPORTES JOVEN FM y contó con la presencia de Carlos Terrazas Director deportivo y entrenador del Hogar Alcarreño.