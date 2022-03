The Rolling Stones anuncian próximo concierto en Madrid, sin fecha ni espacio

domingo 20 de marzo de 2022

The Rolling Stones han confirmado que celebrarán un próximo concierto en Madrid, el único en España de su próxima gira europea, de la que de momento no dan más detalles como título, fechas o espacios de celebración.



La noticia ha saltado a través de un vídeo colgado en el perfil oficial de la banda británica en Twitter, en el que sobre una imagen de Europa puede verse marcada la capital española con su logo, así como otras ciudades como Milán, París, Múnich, Ámsterdam o Londres.



En ninguno de los casos se ofrece información del recinto, aunque según ha publicado el periodista Julián Ruiz, que ya anticipó otros conciertos de los Stones en España, en el caso de Madrid podría tener lugar en el Wanda Metropolitano por el retraso en las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu.



En paralelo, son numerosos los medios que dan por buenas las informaciones del portal de seguidores IORR que sitúa el arranque de esta gira en junio y que podría tener lugar en la capital española.



La última vez que Mick Jagger y compañía actuaron en la ciudad fue en 2014, precisamente en el estadio Santiago Bernabéu como parte de "14 on Fire Tour".



A esta nueva visita, el grupo llegará sin embargo con una ausencia notoria, la del batería Charlie Watts, que falleció el pasado mes de agosto a los 80 años tras más de medio siglo de carrera en sus filas.



Su recuerdo estuvo muy presente en la gira que el grupo ya tenía comprometida para finales de 2021, "No Filter Tour", que se desarrolló por EE.UU. y contó con los miembros restantes: el propio Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.



Watts fue sustituido entonces por el multiinstrumentista Steve Jordan, que es miembro de X-Pensive Winos.