Un mal partido del C.D.Yunquera le condena a una nueva derrota frente al Torpedo 66

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 16 de enero de 2022 , 20:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Las derrotas en la temporada 2021-2022 son las tristes compañeras de viaje de los de Yagüe y a medida que van pasando los partidos parece ser que han venido para quedarse por mucho tiempo. Y es que los yunqueranos no son capaces de encontrar una línea de juego que les haga merecedores de optar a la victoria. Ya no se sabe si son los planteamientos técnicos o el bajo rendimiento de los jugadores los que hacen que partido tras partido el equipo no de la talla suficiente para lograr algún triunfo en una categoría exigente como es la preferente.



Contra el equipo toledano del Torpedo 66, en el partido disputado en la mañana de este pasado domingo, los azulones volvieron a tropezar con la misma piedra cayendo derrotados en un partido en el que solo les duró el buen juego los primeros quince minutos, después el mando lo cogía la escuadra visitante haciéndose dueños y señores de la pelota sin apenas oposición por parte de los locales.



Así, con este guión, en el minuto 35 llegaba el primer gol para los cebolleros obra de Alfredo Fernández cuando esté finalizaba un barullo en el área pequeña después de varios rechaces. Y como viene siendo habitual los yunqueranos al recibir el gol se les venía la moral al suelo creciendo, aún más si cabe, la imprecisión en los pases perdiendo la noción de crear peligro sobre el área rival. Con el 0-1 para los toledanos ambos conjuntos se retiraban al descanso.



El paso por vestuarios no cambiaba mucho el guión, los visitantes a rematar el partido y los azulones intentando lograr un empate desesperadamente que no era lógico que llegara sin apenas tiros a puerta. Y es por lo que a los dos minutos de la reanudación los toledanos lograban un nuevo tanto por medio de Daniel Delgado tras el saque, por parte de este, de una falta directa en la que el joven guardameta Miguel Egido no pudo hacer nada para evitar que el balón se alojara en la red.



El intento desordenado de los azulones de igualar la contienda provocaba que el equipo cebollero, mejor plantado, creara multitud de ocasiones a la contra que muy bien podrían haber terminado en gol y que solo la falta de acierto en los metros finales lo han impedido.



Desde la consecución del segundo tanto visitante el partido ya no tuvo chance para los locales que solo mejoraría algo en su juego en los minutos finales con la entrada al terreno de juego de Iván Granado y Jorge Catalán pero que no fue suficiente para igualar la contienda.



En resumidas cuentas otro mal encuentro de los hombres de Yagüe que con esta nueva derrota ven cada vez más cerca el descenso.



El próximo partido de los yunqueranos será ante el difícil conjunto del Mora equipo este, el toledano, candidato al ascenso.